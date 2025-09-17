LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 17/9/2025 Enikos Newsroom 09:58, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 Media Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ REALFM ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Μοιράσου το: Τραμπ: Το βρετανικό Παλάτι ετοιμάζεται να τον εντυπωσιάσει με μία μεγαλοπρεπή υποδοχή – Η αεροπορική επίδειξη από τα «Κόκκινα Βέλη» Έλενα Τσαγκρινού: «Μου είχε πέσει από το καρεκλάκι το παιδί και τρέχαμε πανικόβλητοι» Οι Ένοπλες Δυνάμεις απαντούν στις τουρκικές προκλήσεις με το Piri Reis – Άσκηση ετοιμότητας σε Έβρο και Αιγαίο σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 1 ώρα πριν Οι Ένοπλες Δυνάμεις απαντούν στις τουρκικές προκλήσεις με το Piri Reis – Άσκηση ετοιμότητας σε Έβρο και Αιγαίο 44 λεπτά πριν Γάζα: Οι IDF εκτιμούν ότι η χερσαία επιχείρηση θα διαρκέσει 2 με 3 μήνες – Το Ισραήλ ανακοίνωσε νέα οδό για εκκένωση των αμάχων 2 ώρες πριν Χανιά: Ένταση και διαμαρτυρίες στον χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά – Σύσκεψη τοπικών φορέων το μεσημέρι 1 ώρα πριν Βίντεο που «κόβει την ανάσα»: Ακροβάτισσα πέφτει από μεγάλο ύψος σε παράσταση τσίρκου – «Πάγωσε» από τρόμο το κοινό 53 λεπτά πριν Καιρός: Αντικυκλώνας εμποδίζει τις αστάθειες και το καλοκαίρι «επιμένει» – Δυνατά μελτέμια στο Αιγαίο το Σαββατοκύριακο 5 ώρες πριν Φούσκωμα: Το μπαχαρικό που μπορεί να προσφέρει άμεση ανακούφιση, σύμφωνα με ειδικούς 2 ώρες πριν Ανακαλύφθηκαν κρυμμένες δομές 2.300 ετών κάτω από πύργο της ελληνιστικής περιόδου στην Πάρο 1 ώρα πριν Αναρωτιέται αν πρέπει να αλλάξει τη ζωή της 10χρονης κόρης επειδή εμφανίστηκε ο πατέρας της – «Δεν θα πιέσω το παιδί επειδή ο πρώην μου αποφάσισε να επιστρέψει» 33 λεπτά πριν Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Είστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα» 1 λεπτό πριν Θάνος Πλεύρης: Εντολή για επανεξέταση ασύλου στον Παλαιστίνιο δράστη του εμπρησμού στον Υμηττό 2 λεπτά πριν Ισπανία: Διαδηλώτρια «φλερτάρει» με αστυνομικό σε φιλοπαλαιστινιακή πορεία – Το βίντεο που συζητήθηκε στα social media 8 λεπτά πριν Τηλεθέαση (16/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη 14 λεπτά πριν Κάρπαθος: Γεννήθηκε η πρώτη αρσενική φώκια της χρονιάς – Βίντεο από τη συγκινητική στιγμή 21 λεπτά πριν Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου – Απόψε στις 18:45 ENIKOS NETWORK ΕΣΑμεΑ: Εκπαιδευτικός αποκλεισμός για μαθητές με αναπηρία-Τι ζητάει από την Πολιτεία Το σύμπτωμα στο κεφάλι που μπορεί να δείχνει ότι έχετε αφυδάτωση ΟΔΔΗΧ: Στις αγορές βγαίνει σήμερα η Ελλάδα με επανέκδοση 10ετούς ομολόγου – Πόσα χρήματα θα αντλήσει Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές των ενοικίων: Παραδείγματα για το κόστος σε 4 περιοχές, τι εκτιμά η αγορά – Θα δώσει λύση η ... Η Microsoft προειδοποιεί: Μην χρησιμοποιείτε το Google Chrome στον υπολογιστή σας Ηχογράφηση φάλαινας-δολοφόνου που μιμείται ανθρώπινη ομιλία τρομοκρατεί τον κόσμο περισσότερα 10:25 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 Τηλεθέαση (16/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τρίτη (16/9) για τις εκπομπές της πρωι... 09:56 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 Eurovision 2026: Δύο Ημιτελικοί κι ένας Εθνικός Τελικός για την επιλογή του τραγουδιού Στην ανάδειξη του τραγουδιού και του εκπροσώπου της χώρας μας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού τ... 07:55 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 Απαραίτητο φως: ‘Οσα θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα στο ERTFLIX τον περασμένο Μάρτιο, η σειρά μυστηρίου «Απαραίτητο ... 00:31 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 Φάρμα: Άρχισαν τα… όργανα στην ομάδα των Πράσινων με έντονο καβγά – «Σου ‘χω μιλήσει έτσι εγώ ποτέ;» Δεν χρειάστηκε να περάσει μεγάλο διάστημα για να προκύψει κι ο πρώτος μεγάλος καβγάς στην Φάρμ... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 8 λεπτά πριν Τηλεθέαση (16/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και... 14 λεπτά πριν Κάρπαθος: Γεννήθηκε η πρώτη αρσενική φώκια της... 21 λεπτά πριν Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο... 27 λεπτά πριν Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι λαμβάνουν ραβασάκια με... 28 λεπτά πριν Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος για προσβολή... 33 λεπτά πριν Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το... 37 λεπτά πριν Eurovision 2026: Δύο Ημιτελικοί κι ένας Εθνικός Τελικός για... 40 λεπτά πριν Ελένη Χατζίδου: «Τις περισσότερες ώρες της ημέρας... ΟΔΔΗΧ: Στις αγορές βγαίνει σήμερα η Ελλάδα με επανέκδοση 10ετούς ομολόγου – Πόσα χρήματα θα αντλήσει Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές των ενοικίων: Παραδείγματα για το κόστος σε 4 περιοχές, τι εκτιμά η αγορά – Θα δώσει λύση η Κοινωνική Αντιπαροχή; Ευλογιά αιγοπροβάτων: Τι περιλαμβάνει το «σχέδιο 10 ημερών» που τίθεται σήμερα σε ισχύ από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αεροδρόμια: Αύξηση 4,6% στην επιβατική κίνηση το 8μηνο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της ΥΠΑ Ντράγκι: Η αδράνεια απειλεί όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και την κυριαρχία μας – Οι τομείς που απαιτούν επείγουσα δράση MUST READ Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους» Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος