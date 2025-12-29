«IQ 160»: Η σειρά του Star θα επιστρέψει και για τέταρτο κύκλο

  • Η επιτυχημένη σειρά «IQ 160» του Star, με πρωταγωνιστές τη Σμαράγδα Καρύδη και τον Νίκο Κουρή, θα επιστρέψει για τέταρτο κύκλο.
  • Το Star έδωσε το «πράσινο φως» για μία ακόμη σεζόν, μετά τις πολύ καλές επιδόσεις της αστυνομικής κωμωδίας, με το τελευταίο επεισόδιο να κλείνει με 19%.
  • Ο νέος κύκλος επεισοδίων αναμένεται το 2026, στις αρχές της επόμενης σεζόν, με τη γαλλική βερσιόν του «IQ 160» να προσφέρει άφθονο υλικό για την επέκταση του σεναρίου.
Και του χρόνου… τετραπλοί θα γυρίσουν ο Καλατζής και η Μουρίκη στο Star, σύμφωνα με την Reallife.

Οι ήρωες του «IQ 160», που υποδύονται η Σμαράγδα Καρύδη και ο Νίκος Κουρής, μας αποχαιρέτησαν λίγο πριν από τα Χριστούγεννα έχοντας πλέον ένα μωρό, αλλά θα επιστρέψουν και για τέταρτο κύκλο.

Μετά τις πολύ καλές επιδόσεις της αστυνομικής κωμωδίας, με το τελευταίο επεισόδιο να κλείνει με 19%, το Star έδωσε αυτόματα το «πράσινο φως» για μία ακόμη σεζόν. Η γαλλική βερσιόν του «IQ 160», στην οποία βασίζεται η σειρά του Star, περιλαμβάνει συνολικά πέντε σεζόν και το υλικό για την επέκταση του σεναρίου είναι άφθονο. Ο αστυνόμος Καλατζής και η ειδική σύμβουλος με υψηλό δείκτη νοημοσύνης Πηνελόπη Μουρίκη θα επιστρέψουν στους δέκτες μας με νέο κύκλο επεισοδίων το 2026, στις αρχές της επόμενης σεζόν.

