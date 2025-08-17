Η σειρά ντοκιμαντέρ για τον Κόλιν Κάπερνικ δεν θα προβληθεί από το ESPN

Η σειρά ντοκιμαντέρ του Σπάικ Λι για τον πρώην σταρ του NFL, Κόλιν Κάπερνικ, ο οποίος πυροδότησε διαμάχη γονατίζοντας κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την αστυνομική βαρβαρότητα και τη φυλετική αδικία τον Αύγουστο του 2016, δεν θα προβληθεί στο ESPN, δήλωσαν στο Reuters το δίκτυο που ανήκει στην Walt Disney και ο σκηνοθέτης.

«Το ESPN, ο Κόλιν Κάπερνικ και ο Σπάικ Λι αποφάσισαν συλλογικά να μην προχωρήσουν πλέον σε αυτό το έργο λόγω ορισμένων δημιουργικών διαφορών», ανέφερε το ESPN σε ανακοίνωσή του.

Να σημειωθεί ότι ο Κάπερνικ ήταν εκτελεστικός παραγωγός και πρωταγωνίστησε στη σειρά του Netflix «Colin in Black & White».

Με πρωταγωνιστή τον Τζέιντεν Μάικλ ως νεαρό Κάπερνικ, η σειρά εξιστορεί τα χρόνια διαμόρφωσης του αθλητή, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο ξεπέρασε τα εμπόδια της φυλής, της κουλτούρας και της τάξης ως μαύρο παιδί υιοθετημένο από λευκή οικογένεια.