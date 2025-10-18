Η Realnews αυτής της Κυριακής (19/10/2025)

Με τίτλο: «Η νέα Γάζα και ο ρόλος της Αθήνας» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews. Η εύθραυστη εκεχειρία και η επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργό συμμετοχή μετά τη συμφωνία του Σαρμ Ελ Σεΐχ στους τομείς της ανθρωπιστικής βοήθειας, της σταθεροποίησης της Παλαιστινιακής Αρχής και της ανοικοδόμησης της κατεστραμμένης περιοχής.

– Τα διπλωματικά οφέλη και οι προσδοκίες της ελληνικής κυβέρνησης μετά την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

– Οι επιδιώξεις της Τουρκίας, οι αντιδράσεις από το Ισραήλ και η καχυποψία των ΗΠΑ.

– Πώς εξελίσσεται η δεύτερη φάση της διαπραγμάτευσης και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τη μη τήρηση των συμφωνηθέντων.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Οι ελληνικές κόκκινες γραμμές για το καλώδιο. Ολο το παρασκήνιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Οι παλινωδίες των Κυπρίων, η «επιστράτευση» του ΑΔΜΗΕ για να σώσει το έργο και ο κίνδυνος εκτροχιασμού του, αν η Λευκωσία δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές υποχρεώσεις της.

– Αναλυτικός οδηγός: Τι κερδίζουν και τι χάνουν οι επαγγελματίες από φόρους και εισφορές. Οι φοροελαφρύνσεις θα αποτυπωθούν στις δηλώσεις που θα υποβάλουν το 2027. Πόσο θα επιβαρυνθούν 1,8 εκατ. ασφαλισμένοι της κατηγορίας από τη νέα αύξηση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, η οποία ξεκινά από τις αρχές του 2026.

– Νέος εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέμβαση του Τσίπρα. Τα τρία στρατόπεδα στην Κουμουνδούρου και τα επόμενα βήματα του πρώην πρωθυπουργού.

– Ο οδικός χάρτης για τις πληρωμές στους αγρότες. Τι προβλέπει το σχέδιο για την εξόφληση των επιδοτήσεων του 2024. Εως το τέλος Οκτωβρίου θα πιστωθούν στους λογαριασμούς τους περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ. Οι όροι που έχει θέσει η Κομισιόν στις δύο επιστολές της, τις οποίες αποκαλύπτει η «R». Η προσπάθεια της κυβέρνησης να προλάβει τις προθεσμίες. Για τις δηλώσεις του 2025 απαιτείται η συμπλήρωση Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου, έως τις 20 Οκτωβρίου, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια των επιδοτήσεων.

– «Τα σχέδιά μας περνούν από την Ελλάδα». Μιλά στην «R» ο ελληνικής καταγωγής στρατηγός χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ, Αντριου Πόππας.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Αδωνις Γεωργιάδης, Κώστας Σκανδαλίδης.

– Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Φως στα μυστικά του κάμπινγκ. Η πληροφορία για μια γυναίκα που βοήθησε στη διαφυγή του φερόμενου ως ηθικού αυτουργού. Τι αναφέρεται στην πρώτη διαθήκη του 68χρονου επιχειρηματία και ποιος είναι ο ρόλος δύο στενών συγγενών του.

– «Αν είχαμε μιλήσει, θα είχε σωθεί». Τι δηλώνει συγγενής της 53χρονης που κατέληξε μετά τον ξυλοδαρμό της από τον σύζυγό της στην Κάρυστο.