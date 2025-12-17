Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για την επίθεση του Ευρωβουλευτή Νίκου Παππά κατά του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου

Σύνοψη από το

  • Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ καταδικάζει απερίφραστα την ενέργεια του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά κατά του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου να του επιτεθεί αναίτια και να τον γρονθοκοπήσει στο κεφάλι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.
  • Το θλιβερό επεισόδιο έλαβε χώρα την Τρίτη 16/12 στο Στρασβούργο. Σήμερα, ο Νίκος Γιαννόπουλος υπέβαλε μήνυση κατά του Ευρωβουλευτή.
  • Ο Ευρωβουλευτής «κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο και αναζητείται για να δικασθεί στα πλαίσια του αυτοφώρου». Μετά το περιστατικό ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Ευρωβουλευτή του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για την επίθεση του Ευρωβουλευτή Νίκου Παππά κατά του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου

«Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ καταδικάζει απερίφραστα την ενέργεια του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά κατά του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου να του επιτεθεί αναίτια και να τον γρονθοκοπήσει στο κεφάλι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ένωσης.

Όπως υπογραμμίζει η ΕΣΗΕΑ:

«Συγκεκριμένα, το θλιβερό επεισόδιο έλαβε χώρα την Τρίτη 16/12 στο Στρασβούργο,  όπου ο δημοσιογράφος βρισκόταν σε αποστολή και μαζί με άλλους συναδέλφους του και βρέθηκε στον ίδιο χώρο με τον Ευρωβουλευτή, ο οποίος συνοδευόταν από συνεργάτες του.

Σήμερα, ο Νίκος Γιαννόπουλος υπέβαλε μήνυση κατά του Ευρωβουλευτή, ο οποίος κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο και αναζητείται για να δικασθεί στα πλαίσια του αυτοφώρου, κάτι που δεν καλύπτεται από την ασυλία του.

Μετά το περιστατικό ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Ευρωβουλευτή του».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Το κόλπο που θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε απόψε – Είναι απλό και έχει αποτέλεσμα

2,6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εμβολιαστεί κατά της γρίπης

Δήμοι: Ανοίγει νέος κύκλος μόνιμων προσλήψεων τις επόμενες ημέρες – Τι είπε ο Λιβάνιος

Ελληνικά ομόλογα: Τι λέει η S&P Global

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
12:35 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Μίρκα Παπακωνσταντίνου: «Δεν ήμουν αισιόδοξη για τα νούμερα – Είμαι ρεαλίστρια»

Στα γυρίσματα του εορταστικού επεισοδίου της αγαπημένης σειράς “Το Σόι Σου”, βρέθηκε η κάμερα ...
12:12 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 17/12/2025

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό RealFm 97,8, την Τετάρτη 1...
11:35 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Home Alone: Το σπίτι της ταινίας θα ανακαινιστεί – Επιστροφή στην αισθητική της δεκαετίας του ’90

Οι νέοι ιδιοκτήτες του πραγματικού σπιτιού που παρουσιάζεται στην κλασική ταινία του 1990 «Hom...
11:25 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Grand Hotel: Απόψε το τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς – Όλα τα μυστικά μένουν εδώ

Το τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς της σειράς «Grand Hotel» θα προβληθεί απόψε στις 21:00. Ο Ά...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα