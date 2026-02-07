H Realnews που κυκλοφορεί σήμερα

Με τίτλο: «Σμήναρχος made in China!» κυκλοφορεί, σήμερα, η Realnews.

Η «R» αποκαλύπτει με ποιον τρόπο ο 54χρονος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας έστελνε απόρρητα έγγραφα απευθείας στην Κίνα.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Ο συναγερμός που σήμανε η CIA στις ελληνικές υπηρεσίες τον περασμένο Οκτώβριο για τη διαρροή ευαίσθητων νατοϊκών πληροφοριών.

– Το ταξίδι που έκανε ως ιδιώτης στην Άπω Ανατολή, ο εξοπλισμός που χειριζόταν και οι απόπειρες στρατολόγησης άλλων Ελλήνων αξιωματικών.

– Στην Πολεμική Αεροπορία τον θεωρούσαν αυθεντία στις κρυπτοεπικοινωνίες και στις τηλεπικοινωνίες.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Με “κόκκινες γραμμές” στην Άγκυρα. Πώς διαμορφώνεται το τοπίο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στις 11 Φεβρουαρίου. Οι Τούρκοι κλιμακώνουν τις προκλήσεις τους ενόψει της σύγκλησης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, επαναφέροντας το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

– Τα ματωμένα κέρδη των Τούρκων διακινητών. Πάνω από 200 εκατ. ευρώ ετησίως κερδίζουν τα παράνομα κυκλώματα που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή προσφύγων και μεταναστών. Η διαδρομή του μοιραίου σκάφους από τις ακτές του Τσεσμέ μέχρι το σημείο της σύγκρουσης ανοιχτά της Χίου. Πού εστιάζουν οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Η προσπάθεια εκμετάλλευσης του περιστατικού από την Τουρκία.

– Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Αφήνουν στο σκοτάδι τους συγγενείς των θυμάτων. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας επικαλούνται πνευματική ιδιοκτησία και δεν δίνουν τις άδειες λειτουργίας του εργοστασίου στους δικηγόρους των οικογενειών των θυμάτων. «Δεν δήλωναν εργατοώρες, δεν πλήρωναν προσαυξήσεις», καταγγέλλουν οι συγγενείς.

– Άκης Σκέρτσος στην «R»: «Είναι επιβεβλημένη η επίτευξη συναίνεσης ιδίως από πολιτικές δυνάμεις που κατά καιρούς έχουν ταχθεί υπέρ της Αναθεώρησης».

– Αναδρομικά έως 12.500 ευρώ σε 60.000 συνταξιούχους. Οι πέντε κατηγορίες των δικαιούχων που θα λάβουν τα ποσά στο τέλος Φεβρουαρίου. Πρόκειται για ασφαλισμένους στα πρώην ταμεία ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και ΟΑΕΕ. Με τον επανυπολογισμό της σύνταξης θα πιστωθούν σε 41.000 πρώην εργαζομένους αναδρομικά ποσά έως και επτά ετών!

– Το τρίγωνο του ξεπλύματος στο πόρισμα για τη ΓΣΕΕ. Τα τρία εκπαιδευτικά κέντρα και οι έξι εταιρείες που ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη μαζί με τον Γιάννη Παναγόπουλο. Ο βίος και η πολιτεία του ισόβιου προέδρου της Συνομοσπονδίας.

15:57 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Τηλεθέαση (7/2): Τα ποσοστά για το βράδυ του Σαββάτου

Η «μάχη» της prime time για την τηλεθέαση, συνεχίστηκε δυναμικά το βράδυ του Σαββάτου (7/2). Σ...
15:33 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Τηλεθέαση (7/2): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν στην πρωινή ζώνη του Σαββάτου;

Οι πρωινές εκπομπές έδωσαν για ακόμη μία φορά τη «μάχη» τους, για την επικράτηση στα νούμερα τ...
15:16 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Μια νύχτα μόνο: Η Αρετή δέχεται την πρόταση γάμου του Οδυσσέα

Σκιές από το παρελθόν απειλούν να τινάξουν στον αέρα τις ζωές των ηρώων στα επόμενα επεισόδια ...
13:32 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Έχω παιδιά: Μια απεργία ανατρέπει τον οικογενειακό προγραμματισμό

Το «Έχω παιδιά» συνεχίζει να περιγράφει την απαιτητική – και συχνά σουρεαλιστική – καθημερινότ...
