Flat Hunters: Ο ενθουσιασμός του ΑΝΤ1 και η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα σε μέρα έκπληξη

Η πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση ανάμεσα σε real estate agents προβλέπεται να κάνει τη διαφορά στο φετινό πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Νάντια Ρηγάτου

To Flat Hunters που γνωρίζει ήδη επιτυχία στο εξωτερικό, έρχεται και στην Ελλάδα μέσα από τη συχνότητα του Αντ1 φιλοδοξώντας να κατακτήσει το τηλεοπτικό κοινό.

Η ιδέα ότι τρεις μεσίτες αναλαμβάνουν να βρουν το σπίτι που ονειρεύεται κάθε υποψήφιος αγοραστής ή πωλητής σε μια εποχή που το real estate έχει γίνει πεδίο μάχης  φάνταζε εξ αρχής κάτι ενδιαφέρον αλλά και πολύ χρήσιμο.

Το κανάλι πίστεψε σε αυτό το πρωτότυπο project και θεώρησε ιδανικό το timing θα μυήσει τον κόσμο στο χώρο του real estate.

H Jk productions ανέλαβε την υλοποίηση της ιδέας αυτής και όπως μαθαίνω από τα επεισόδια που έχουν ήδη παραδοθεί στο κανάλι, μια πολύ αξιόλογη δουλειά έρχεται προσεχώς στις οθόνες μας.

Μετά από ένα μεγάλο casting με αξιόλογους μεσίτες που δοκίμασαν το ταλέντο τους στην παρουσίαση, το κανάλι κατέληξε στην Εκατερίνα Μαντζάκου, τον Βασίλη Αστεριάδη και τον Νίκο Κατσιαντώνη να είναι οι 3 FLAT HUNTERS.

 

Οι συμμετοχές ανθρώπων που ζήτησαν τη βοήθεια του “Flat Hunters” για την εύρεση ακινήτου ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, αν σκεφτεί κανείς ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει προβληθεί ξανά στη χώρα μας.

Τα γυρίσματα ήταν πολύ απαιτητικά, όπως συμβαίνει άλλωστε στα project που δεν εξελίσσονται σταθερά σε πλατό.

Η συντακτική ομάδα μαζί με το σκηνοθετικό τμήμα, τους τεχνικούς και όλους τους συντελεστές της παραγωγής κατέθεσαν όλο το ταλέντο της τέχνης του ο καθένας και κατάφεραν να ξεπεράσουν κάθε δυσκολία υπογράφοντας μια συναρπαστική νέα τηλεοπτική πρόταση.

Ο Αντ1 ενθουσιάστηκε από τα υλικό που παρέλαβε και οι σκέψεις για τον δεύτερο κύκλο- πριν ακόμα βγει ο πρώτος στον αέρα- συζητιούνται πολύ σοβαρά.

Η πολυπόθητη πρεμιέρα της εκπομπής αναμένεται Καθαρά Δευτέρα στις 17:15 με καθημερινή παρουσία και το κανάλι πιστεύει πάρα πολύ στο νέο του “όπλο” που ετοιμάζεται να χτυπήσει στον ανταγωνισμό.

ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ 3 «FLAT HUNTERS» 

Η Εκατερίνα Μαντζάκου, ο Βασίλης Αστεριάδης και ο Νίκος Κατσιαντώνης είναι οι 3 FLAT HUNTERS που έρχονται αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουν όλα τους τα «όπλα» για να «κερδίσουν» τους πελάτες τους. Σε αυτή την ανταγωνιστική και καθόλου εύκολη «αποστολή» η διαδρομή τους είναι ξεχωριστή και η εμπειρία τους πολύτιμη. Το αποτέλεσμα, όμως, πολλές φορές κρίνεται στις λεπτομέρειες και οι 3 μεσίτες φροντίζουν να τα υπολογίζουν όλα!

Περισσότερα για τη ζωή και την επαγγελματική πορεία των 3 «FLAT HUNTERS» μπορείτε να μάθετε εδώ: https://www.antenna.gr/flathunters

ΟI «FLAT HUNTERS» ΣΕ ΔΡΑΣΗ

Σε κάθε επεισόδιο, βλέπουμε τρεις επισκέψεις σε αντίστοιχα ακίνητα και παρακολουθούμε την προσπάθεια κάθε μεσίτη να καταφέρει να βρει το ακίνητο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες του πελάτη.

Οι 3 μεσίτες έχουν δικαίωμα να δείξουν μόνο ένα ακίνητο ο καθένας, συνεπώς πρέπει να έχουν καταλάβει πολύ καλά τι ψάχνουν οι πελάτες τους. Κάθε επίσκεψη είναι γεμάτη εκπλήξεις, ευχάριστες, συγκινητικές, αλλά και αμήχανες στιγμές, καθώς οι 3 μεσίτες χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που έχουν για να διαλέξει ο πελάτης το δικό τους σπίτι και να κερδίσουν.

Στο τέλος κάθε ημέρας, και επεισοδίου αντίστοιχα, ο πελάτης επιλέγει το αγαπημένο του ακίνητο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producer: Στέφανος Καλλιγιάννης

Σκηνοθεσία: Πάνος Γεωργίου

Project Manager: Μαριλού Ρεπαπή

Αρχισυνταξία: Σόφη Καραγιάννη

Διεύθυνση Παραγωγής: Δημήτρης Γραμματόπουλος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK Productions

 

 

