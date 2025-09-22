Φάρμα: Η ώρα της μονομαχίας φτάνει – Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Στο προηγούμενο επεισόδιο της “Φάρμας” η γαλάζια ομάδα, με αρχηγό τον Βάγγο Μανουηλίδη, κατάφερε να εξασφαλίσει τη διαμονή της στο σπίτι, αλλά ηττήθηκε στην 1η Δοκιμασία Ασυλίας.

Ο αρχηγός υπέδειξε τη Βαλεντίνα Σπέντζα ως πρώτη μονομάχο και εκείνη με τη σειρά της θα κληθεί απόψε, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, να επιλέξει τον δεύτερο μονομάχο από την αντίπαλη ομάδα, μιας και οι πράσινοι ήταν αυτοί που ηττήθηκαν στη 2η Δοκιμασία Ασυλίας.

 Πριν η Βαλεντίνα πάρει την τελική της απόφαση, τα μέλη της πράσινης ομάδας θα κληθούν να αναμετρηθούν μεταξύ τους σε μία Ατομική Δοκιμασία Ασυλίας, με στόχο να αποφύγουν τη Μονομαχία του Αχυρώνα.

Μόνο ένας ή μία θα καταφέρει να κρατηθεί γερά πάνω σε έναν αυτοσχέδιο «ιστό αράχνης», φτιαγμένο από σχοινιά και θα εξασφαλίσει την παραμονή του/της στη Φάρμα.  O Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοινώνει δυσάρεστα νέα για τους farmers, με αποτέλεσμα κάποιοι να αντιδράσουν και να ξεσπάσουν σε κλάματα.

Το Συμβούλιο του Αχυρώνα ξεκινάει ευχάριστα, παρέα με ένα αδέσποτο σκυλάκι, που δίνεται για υιοθεσία σε συνεργασία με τον «Πολιτιστικό Φιλοζωϊκό Σύλλογο Τρίπολης».

Οι δύο ομάδες συζητούν με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο για τις πρώτες τους εντυπώσεις από την εμπειρία της Φάρμας, για τις εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και για τις συναντήσεις που λαμβάνουν χώρα στον φράχτη.

Όλοι κρέμονται από τα χείλη της Βαλεντίνας, περιμένοντας να ακούσουν ποιος ή ποια θα αναμετρηθεί μαζί της στη Μονομαχία Αποχώρησης.  Για την ίδια, η απόφαση μόνο εύκολη δεν είναι.

Η ώρα της Μονομαχίας φτάνει, αλλά η στάση της Βαλεντίνας φαίνεται να δυσαρεστεί κάποιους από τους συμπαίκτες της. Θα είναι αυτή, άραγε, που θα καταφέρει να υπερισχύσει και να συνεχίσει το μαγικό ταξίδι της Φάρμας ή θα ηττηθεί και θα εγκαταλείψει το όνειρο της νίκης και της διεκδίκησης του επάθλου των 50.000€;

Δείτε εδώ το trailer του 3ου επεισοδίου – Δευτέρα 22.9.2025:

 

 

