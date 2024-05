Eurovision 2024 – O Joost Klein κερδίζει, χάνοντας – Εκτοξεύθηκαν οι ακόλουθοί του στο Instagram μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας

Μπορεί τελικά ο Joost Klein να μην κατάφερε να ανέβει στην σκηνή της Eurovision, για να εκπροσωπήσει την Ολλανδία στον μεγάλο τελικό, όμως ο γνωστός καλλιτέχνης μόνο χαμένος δεν βγήκε.

Πριν από λίγες ώρες η EBU μέσα από ανακοίνωση που εξέδωσε, γνωστοποίησε την απόφασή της να αποκλείσει την Ολλανδία από τον φετινό τελικό της Eurovision, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι εργαζόμενη στην παραγωγή κατήγγειλε ότι απειλήθηκε από τον Joost Klein.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης, ενώ η καταγγελία υποβλήθηκε την Παρασκευή. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα τόσο ο ίδιος ο Κlein όσο και η γυναίκα που έκανε την καταγγελία ανακρίθηκαν χθες.

Στην ανακοίνωσή της η EBU δηλώνει ότι: «Ο Ολλανδός καλλιτέχνης Joost Klein δεν θα διαγωνιστεί στον Μεγάλο Τελικό του φετινού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Η σουηδική αστυνομία ερεύνησε μια καταγγελία που έγινε από μια γυναίκα μέλος του συνεργείου παραγωγής έπειτα από ένα περιστατικό που συνέβη μετά την εμφάνισή του, στον Ημιτελικό της Πέμπτης (9/5). Ενώ η νομική διαδικασία ακολουθεί τον δρόμο της, δεν θα ήταν σωστό να συνεχίσει στον Διαγωνισμό.

Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι, σε αντίθεση με ορισμένες αναφορές των μέσων ενημέρωσης και εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό το περιστατικό δεν αφορούσε κανέναν άλλο ερμηνευτή ή μέλος αντιπροσωπείας.

Διατηρούμε πολιτική μηδενικής ανοχής για ανάρμοστη συμπεριφορά στην εκδήλωσή μας και δεσμευόμαστε να παρέχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για όλο το προσωπικό του Διαγωνισμού. Υπό το πρίσμα αυτό, η συμπεριφορά του Joost Klein προς ένα μέλος της ομάδας θεωρείται ότι παραβιάζει τους κανόνες του Διαγωνισμού.

Ο Μεγάλος Τελικός του 68ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα προχωρήσει πλέον με την συμμετοχή 25 τραγουδιών».

Statement on Dutch participation in the Eurovision Song Contest.https://t.co/EKagHwQKCZ

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 11, 2024