“And Just Like That”: Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα για τον νέο κύκλο του “Sex and the City” – Το πρώτο τρέιλερ

Η γυναικοπαρέα του “Sex and the City” με το reboot της σειράς “And Just Like That” επιστρέφει στις οθόνες μας σε λίγο καιρό.

Το “Sex and the City” ακολουθούσε τις ζωές τεσσάρων γυναικών στη Νέα Υόρκη.

Ήταν μία εμβληματική σειρά που κυριάρχησε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και είχε να κάνει με τη γυναικεία φιλία, τη μόδα και τις σχέσεις.

Το τελευταίο επεισόδιο το 2004 συγκέντρωσε 10,6 εκατομμύρια τηλεθεατές στις ΗΠΑ, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, το παρακολούθησαν 4,1 εκατομμύρια τηλεθεατές στο Channel 4.

Η σειρά ολοκληρώθηκε έπειτα από έξι σεζόν και 94 επεισόδια, κερδίζοντας πολλά βραβεία. Αργότερα, επέστρεψε με δύο ταινίες, που γνώρισαν μεγάλη εμπορική επιτυχία.

Το HBO Max ανακοίνωσε ότι η πρεμιέρα του νέου κύκλου με τίτλο «And Just Like That» έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο. Θα αποτελείται από δέκα επεισόδια μισής ώρας, τα οποία θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα HBO Max.

Η παρέα, θα αποτελείται και πάλι από τέσσερις φίλες, αφού η Κάρι Μπράντσο θα έχει νέα κολλητή, την ντοκιμαντερίστρια Λίσα Τοντ Γουέξλεϊ, που θα την υποδυθεί η Άρι Πάρκερ. Στο καστ προστέθηκε και η βραβευμένη με Tony, Σάρα Ραμίρεζ, η οποία έγινε γνωστή από την επιτυχημένη σειρά Grey’s Anatomy.

Η σειρά, επικεντρώνεται στην φιλία αυτών των γυναικών οι οποίες έχουν κλείσει τα 50 τους χρόνια ξανά στη Νέα Υόρκη με σύνθημα την φράση της Κάρι Μπράντσο «And just like that…».

Δείτε το πρώτο τρέιλερ για το “And Just Like That”