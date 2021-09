Το πρώτο φιλί μεταξύ της Carrie και του Mr. Big στη συνέχεια του “Sex and the City”

Όλος ο κόσμος αναμένει το φιλί αυτό, το πρώτο από τη συνέχεια της πετυχημένης τηλεοπτικής σειράς “Sex and the City“, μεταξύ της Carrie Bradshaw, που υποδύεται η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και του Mr. Big, που υποδύεται ο Κρις Νορθ.

Το ζευγάρι χορεύει στην κουζίνα, αγκαλιάζει ο ένας τον άλλον και πέφτει το… ιστορικό φιλί.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Όλα αυτά αποκαλύφθηκαν στο πρώτο teaser της σούπερ σειράς, που το HBO Max επέλεξε να το παρουσιάσει κατά τη διάρκεια των βραβείων Emmy του 2021. Στο εν λόγω teaser trailer διαφημίζονται και άλλες σειρές.

Αν το φιλί αυτό προμηνύει έναν γάμο επιτέλους σε αυτή την πολυτάραχη σχέση, όπου μία είναι μαζί και μία δεν είναι, κανείς δεν ξέρει. Οι θεατές θα πρέπει να περιμένουν να δουν την σειρά.

Η νέα σεζόν της σειράς θα διαρκέσει 10 επεισόδια, αλλά δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί πότε θα είναι η πρεμιέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πάντως, ενώ οι παλαιότερες σεζόν του “Sex and the City” διαπραγματευόντουσαν την περίπλοκη πραγματικότητα της ζωής και της φιλίας μεταξύ των γυναικών, που πρωταγωνιστούσαν, στην δεκαετία των 30 τους, τώρα η νέα σεζόν διαπραγματεύεται την περίπλοκη πραγματικότητα της ζωής και της φιλίας μεταξύ των γυναικών, στην δεκαετία των 50 τους.

Sex and the City: Χωρίς τη Σαμάνθα η νέα σεζόν

Η Σίνθια Νίξον και η Κρίστιν Ντέιβις επιστρέφουν και αυτές ως Miranda Hobbes και Charlotte York. Ενώ είναι πλέον οριστικό ότι η Κιμ Κατράλ, δεν θα επανέλθει ως Samantha Jones.

Να τονίσουμε ότι το sequel αυτό δεν θα λέγεται “Sex and the City”, αλλά “And Just Like That…”, μια προσφιλής πρόταση στις περιγραφές της Carrie στη σειρά.