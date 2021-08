Sarah Jessica Parker: Αναβιώνει ένα από τα πιο iconic outfit του “Sex and the City”

H Sarah Jessica Parker φόρεσε πολλά outfit που έμειναν ανεξίτηλα στη μνήμη μας, ως Carrie Bradshaw στο Sex and the City.

Από το newspaper dress του John Galliano έως το floral φόρεμα από την συλλογή Richard Tyler’s Resort 2001 και την πράσινη σατέν mini φούστα από την Vivienne Westwood.

Ένα ωστόσο από τα πιο iconic look της ήταν εκείνο κατά τη διάρκεια έναρξης της σειράς: μία λευκή tutu πάνω από το γόνατο συνδυασμένη με ένα tank top και strappy sandals.

Δύο δεκαετίες αργότερα, η Parker αναβίωσε το σύνολο της Carrie ενώ βρισκόταν στα γυρίσματα του επερχόμενου And Just Like That με ένα πιο σύγχρονο twist. Αντί για την mini εκδοχή, η ηθοποιός επέλεξε το maxi μήκος και άφησε τα high heels της στην άκρη για χάρη ενός ζευγαριού από ασπρόμαυρα μποτάκια.

Συνδύασε τη φούστα με ένα ριγέ πολύχρωμο πουκάμισο και μια τσάντα Fendi με παγιέτες. Τα μαλλιά της έμειναν κάτω σε ανάλαφρες μπούκλες που έπεφταν στους ώμους της.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η SJP έγραψε στο Instagram, “Tώρα και τότε”, μαζί με ένα βίντεο της από τη μέση και κάτω στριφογυρίζοντας με τη διάφανη tutu.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SJP (@sarahjessicaparker)

Πηγή: instyle.gr