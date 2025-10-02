Άγιος έρωτας: Ο πατήρ Νικόλαος ένα βήμα πριν ξεσκεπάσει τον Μαρκόπουλο

Ο Άγιος Έρωτας έρχεται απόψε με ένα συγκλονιστικό επεισόδιο. Ο πατήρ Νικόλαος βρίσκει το γράμμα της Ολυμπίας που αποκαλύπτει ότι ο Μαρκόπουλος σκότωσε την Κατρίν και πιστεύει ότι θα καταφέρει επιτέλους να τον ξεσκεπάσει.

Τι θα δούμε αναλυτικά

Ο Παύλος, έχοντας μάθει πως μία από τις επιστολές της Ολυμπίας είχε αποδέκτη τη Θάλεια, έρχεται στο σπίτι για να προλάβει να τη βρει αυτός πριν φτάσει στα χέρια της γυναίκας του. Παράλληλα, ο Νικηφόρος ξεκινάει την έρευνα του στο γραφείο της Καραντωνάκη προσπαθώντας να καταλάβει αν πρόκειται όντως για αυτοκτονία ή αν βρίσκεται μπροστά σε άλλη μια εγκληματική ενέργεια.

Ο Κυριάκος στη φυλακή είναι πεπεισμένος πως ο Αντρέας είναι η μοναδική του ελπίδα για να βγει από τη φυλακή, ενώ και η Χριστίνα συναντά τον Αντρέα ζητώντας του να αναλάβει το διαζύγιό της με τον Κλεάνθη. Ο πατήρ Νικόλαος ερχόμενος στην ΠΑ-ΜΑΡ για να ενημερώσει τον Παύλο για τον θάνατο της Ολυμπίας, βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπος με την αλήθεια. Πέφτει στα χέρια του η επιστολή που μόλις του έχει φέρει ο Τόλης από το σπίτι του παπά Χαράλαμπου.

Δείτε το trailer

Δείτε αποσπάσματα

Χριστίνα – Αντρέας

Νικηφόρος – Λάμπρος

