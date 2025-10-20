Άγιος έρωτας: Η Χλόη συναντά επιτέλους την κόρη της

Νάντια Ρηγάτου

Media

Η στιγμή που περίμενε η Χλόη, επιτέλους φθάνει απόψε στις 21:00 στον Alpha στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας”.

Η Χριστίνα περνά ένα βράδυ μαζί με τον Αντρέα, σε μια προσπάθεια να του αποσπάσει πληροφορίες.

Τι θα δούμε αναλυτικά

Μετά τη σύγκρουσή της με τον Χάρη και την Αναστασία, η Σοφία βρίσκει παρηγοριά στον Παύλο, που της ορκίζεται πως θα συνετίσει τον άντρα της. Η Χλόη αποφασίζει να ακολουθήσει το σχέδιο του πατρός Νικολάου και να παρουσιαστεί με ψεύτικη ταυτότητα στους θετούς γονείς της κόρης της.

Η Ειρήνη ζητά από τον Στέφανο την έγκρισή του για να ανοίξει αρωματοπωλείο. Η Χριστίνα περνά τη βραδιά της με τον Αντρέα, προσπαθώντας να του αποσπάσει πληροφορίες που θα βοηθήσουν τον Παύλο.

Η οικειότητα μεταξύ τους εγείρει την ανησυχία του Κυριάκου, που υποπτεύεται τα ύπουλα σχέδια της Χριστίνας.

Ο Παύλος, έξαλλος, εισβάλλει στο σπίτι της Σμαρώς και απειλεί ευθέως τον Χάρη, αφήνοντας υπόνοιες μπροστά στους δικούς του για κάποιο ένοχο μυστικό από το παρελθόν του.

Κι ενώ η Χλόη, συγκινημένη, γνωρίζει για πρώτη φορά την κόρη της, την ίδια στιγμή ένας μυστηριώδης άγνωστος απειλεί τη ζωή του Πέτρου…

Δείτε το trailer

Δείτε αποσπάσματα

20:16 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

