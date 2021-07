Νέες σειρές και ταινίες στο ελληνικό Top10 του Netflix - BINTEO

Νέα εβδομάδα και η "δράση" στο Netflix δεν σταματά. Νέες σειρές και ταινίες βρίσκουν καθημερινά τον δρόμο για το ελληνικό Top10. Το Netflix ανανεώνει συνεχώς το περιεχόμενό του και έχουν πάντα κάτι νέο να δουν οι συνδρομητές του.

Στην κορυφή του ελληνικού Top10 παρέμεινε η εφηβική σειρά "Εγώ Ποτέ". Η σειρά "Η Πόλη Δίπλα στο Ποτάμι" διατηρήθηκε στη 2η θέση, ενώ στην 3η θέση ανέβηκε το γουέστερν "Και οι 7 Ήταν Υπέροχοι". Στη δεκάδα βρίσκεται και το θρίλερ "Οδός Τρόμου: Μερος 3 - 1666".

Στο top10 παραμένουν η σειρά-φαινόμενο του Netflix, "Sex/Life", το ριάλιτι "Too Hot to Handle" και οι δραματικές σειρές "Elite" και "New Amsterdam".

Αναλυτικά το Top10 του ελληνικού Netflix: 10. Ελίτ Ένας αυστηρός διευθυντής και τέσσερις νέοι μαθητές καταφθάνουν στο Λας Ενθίνας και μαζί τους έρχονται νέα ρομαντικά ειδύλλια, έντονες φήμες και ένα ολόφρεσκο μυστήριο. 9. Too Hot To Handle Στις ακτές του παραδείσου, πανέμορφοι εργένηδες γνωρίζονται και συναναστρέφονται. Όμως, για να κερδίσουν το βραβείο των 100.000 δολαρίων πρέπει να απέχουν από το σεξ. 8. Οδός Τρόμου - Μέρος 3: 1666

Πίσω στο 1666, η Ντίνα μαθαίνει την αλήθεια για τη Σάρα Φίερ. Το 1994, οι φίλοι παλεύουν για τη ζωή τους - και το μέλλον του Σεϊντισάιντ.

7. The Good Doctor Ένας ταλαντούχος χειρούργος με αυτισμό και σύνδρομο Σαβάν προσλαμβάνεται σε ένα κορυφαίο νοσοκομείο, όπου αντιμετωπίζει τη δυσπιστία των ασθενών και του προσωπικού.

6. New Amsterdam Το παλαιότερο νοσοκομείο της Αμερικής υποδέχεται έναν νέο, αντικομφορμιστή διευθυντή, τον Δρα Μαξ Γκούντγουιν, που θέλει να αλλάξει το κατεστημένο και να σώσει ζωές. 5. Sex/life Το τολμηρό παρελθόν μιας γυναίκας συγκρούεται με τη σημερινή της κατάσταση ως παντρεμένης με παιδιά, καθώς φαντασιώνεται διαρκώς τον πρώην της που επιστρέφει στη ζωή της. 4. Η Μαγείρισσα του Κασταμάρ Μαδρίτη του 1720. Μια μαγείρισσα κεντρίζει το ενδιαφέρον ενός χήρου δούκα καθώς επιστρέφει στην αριστοκρατική κοινωνία. Βασισμένο στο βιβλίο του Φερνάντο Τζ. Μούνιεθ.

3. Και οι 7 Ήταν Υπέροχοι Όταν ένας αιμοδιψής βιομήχανος απειλεί μια μικρή πόλη, ένας λακωνικός κυνηγός κεφαλών δημιουργεί μια ομάδα επικίνδυνων και ειδικά εκπαιδευμένων ατόμων.