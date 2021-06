MasterChef ΝΙΚΗΤΡΙΑ - Η Μαργαρίτα Νικολαΐδη - Όλα όσα έγιναν στον μεγάλο τελικό

Η Μαργαρίτα είναι η μεγάλη νικήτρια του φετινού MasterChef, μετά από πέντε πολύ απαιτητικές δοκιμασίες. Η Μαργαρίτα είναι η πρώτη γυναίκα Ελληνίδα MasterChef. Η Μαργαρίτα συγκέντρωσε 38 πόντους έναντι 36 του Διονύση.

Το βιογραφικό της Μαργαρίτας

Η Μαργαρίτα είναι 27 χρονών και κατάγεται από την Καλλονή της Μυτιλήνης

Έχει σπουδές σε μαγειρική και ζαχαροπλαστική

Απέκτησε επαγγελματική εμπειρία σε κουζίνες του εξωτερικού

Οι φίλοι και οι συνάδελφοί της την αποκαλούν "γλωσσοκοπάνα". Η ίδια αναγνωρίζει ότι μιλάει πολύ και για αυτό δεν την πειράζει το συγκεκριμένο παρατσούκλι"

Οι σπουδές της στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική, την οδήγησαν στο εξωτερικό, όπου έζησε για αρκετά χρόνια.

Απέρριψε σημαντικές προτάσεις συνεργασίας στο εξωτερικό για να είναι δίπλα στον σύντροφό της, Χρήστο

Υπήρξε η νικήτρια του Silver Award και των 10.000 ευρώ, ενώ ήταν αποφασισμένη από την αρχή να φτάσει μέχρι τον τελικό του φετινού MasterChef

Αυτά είναι τα απαιτητικά πιάτα του Τζέισον Άθερτον που έκριναν τον νικητή

Η πέμπτη και τελευταία δοκιμασία ήταν χωρίς αμφιβολία η πιο απαιτητική από όλες καθώς ο τελευταίος guest chef του φετινού MasterChef ήταν ο "σεφ των σεφ", Τζέισον Άθερτον, ο οποίος είχε ετοιμάσει τα πιάτα αντιγραφής για τον μεγάλο τελικό.

Ο Τζέισον Άθερτον δημιούργησε για τους φιναλίστ του φετινού τελικού τρία πιάτα υψηλής γαστρονομίας.

Ορεκτικό: Χτένια, συμπυκνωμένο αγγούρι και γρανίτα χαλεπένιο

Το πρώτο πιάτο αποτελούσε ένα ορεκτικό με χτένια, σχεδόν σε μορφή σεβίτσε, μαριναρισμένα σε ιαπωνική σάλτσα wasabi. To γευστικό πιάτο είναι γαρνιρισμένο με τραγανό ραπανάκι, τζελ λεμονιού και λάδι από αφυδατωμένες ελιές και σχοινόπρασο. Το πιάτο συνοδευόταν με γρανίτα αγγουριού και πιπεριά jalapeno.

Κυρίως πιάτο: Ψητή σέλα κουνελιού, parma ζαμπόν, με μορχέλες, κολοκύθι και τρούφα To κυρίως πιάτο είχε ακόμα πιο εντυπωσιακή εμφάνιση, ενώ φαινόταν αρκετά απαιτητικό λόγω των πολλών διαφορετικών στοιχείων του. Ο Βρετανός chef ετοίμασε μία ψητή σέλα κουνελιού, parma ζαμπόν, με μορχέλες, κολοκύθι και τρούφα. Συνοδευόταν με ζυμαρικά με λιαστή ντομάτα.

Γλυκό: Μαρέγκα βατόμουρο Η εμφάνιση του γλυκού δε μαρτυρούσε πολλά για τη γεύση του. Ο Τζέισον Άθερτον το χαρακτήρισε ως «τακτοποιημένη ακαταστασία», καθώς πρόκειται για μια πολύ λεπτή μαρέγκα με σάλτσα από κόκκινα φρούτα, σορμπέ, μους και χτυπημένη κρέμα βανίλια. Το στήσιμο του πιάτου ίσως δυσκολέψει τους παίκτες, αφού ο guest chef είπε πως πρέπει να προσέξουν να μην… καταρρεύσει!

O διάσημος σεφ που έκρινε τον νικητή - Ποιος είναι ο θρυλικός Τζέισον Άθερτον

"Ο σεφ των σεφ", Τζέισον Άθερτον αποτελεί θρύλο για τις κουζίνες. Ξεκίνησε από ένα κατασκηνωτικό πάρκο και διήνυσε μεγάλη και δύσκολη πορεία για να κατακτήσει την κορυφή ως σεφ και εστιάτορας. Έχει ανοίξει 19 πολυτελή εστιατόρια σε τέσσερις ηπείρους, έχοντας υπό τον έλεγχό του μία πραγματική αυτοκρατορία, ενώ το εισόδημά του αγγίζει τα 70 εκατ. λίρες τον χρόνο. Είναι διάσημη προσωπικότητα σε σόου μαγειρικής στη Βρετανία, ενώ ταξιδεύει συχνά στη Σιγκαπούρη και την Κίνα για να ελέγξει τα εστιατόριά του και έχει την έδρα του στο Σόχο στο κεντρικό Λονδίνο. Οφείλει την επιτυχία του στη σκληρή δουλειά και τη λογική του.

Σύμφωνα με το BBC, ακόμη και τώρα, έπειτα από τη μακρά και επιτυχημένη του πορεία, όταν είναι στο Λονδίνο βρίσκει χρόνο κάθε μέρα για να είναι επικεφαλής σεφ στο πρώτο και κεντρικό εστιατόριο, το Pollen Street Social, που κέρδισε το πρώτο του Michelin αστέρι το 2011, τη χρονιά που άνοιξε. "Το να είμαι σεφ μου μεταμόρφωσε τη ζωή" έχει δηλώσει.

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια

Ο Άθερτον γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1971 στο Σέφιλντ της Βρετανίας. Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε σε ένα τροχόσπιτο, ενώ προκειμένου να βοηθά στον οικογενειακό προϋπολογισμό περνούσε τα καλοκαίρια φροντίζοντας γαϊδάρους στην κεντρική παραλία Skegness. Στα 16 του χρόνια το έσκασε από το σπίτι και έφτασε στο Λονδίνο κυνηγώντας το όνειρό του. Ξεκίνησε την εκπαίδευσή του στο στο Army Catering Corps, επιχείρηση που προμήθευε φαγητό τον βρετανικό στρατό. Ακολούθησαν κάποια από τα πιο φημισμένα εστιατόρια στο Λονδίνο. Εργάστηκε με σημαντικούς σεφ όπως οι Μάρκο Πιερ Γουάιτ, Νίκο Λάντενης και Πιερ Κόφμαν.

Ο δρόμος προς την κορυφή

Το 2001 συνεργάστηκε με το Gordon Ramsay Group ως executive chef στο "Verre" στο Ντουμπάι. Το 2005 ο Τζέισον επέστρεψε στη Βρετανία όπου άνοιξε το Maze. Το 2010 έφυγε από τον όμιλο του Γκόρντον Ράμσεϊ για να χτίσει κάτι δικό του. Ήταν το The Social Company. Toν Μάιο του 2010 άνοιξε το πρώτο του εστιατόριο στη Σανγκάη και έναν χρόνο μετά άνοιξε το Pollen Street Social στο Μέιφερ. Μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας κατάφερε να πάρει αστέρι Michelin. Στα επόμενα πέντε χρόνια ακολούθησαν εστιατόρια σε Λονδίνο, Ντουμπάι, Σεντ Μόριτζ αλλά και νοτιοανατολική Ασία. Πρόσφατα άνοιξε το Mykonos Social και πλέον έχει παρουσία και στον ελληνικό χώρο. Έχει γράψει τέσσερα βιβλία, συνταγές και άρθρα του έχον δημοσιευτεί σε περιοδικά και εφημερίδες όπως o Guardian, οι Sunday Times, The Observer Food Monthly, το Waitrose Food Illustrated και το Caterer and Hotelkeeper, ενώ έχει εμφανιστεί σε τηλεοπτικές εκπομπές σε Βρετανία, ΗΠΑ, Αυστραλία.

Όλα όσα έγιναν στον μεγάλο τελικό Το τρομερό outfit του Παύλου και η ατάκα του Λεωνίδα Κουτσόπουλου

Τα καλά τους έβαλαν σήμερα οι κριτές και οι πρώην διαγωνιζόμενοι του MasterChef 5 . Πριν μπουν στο πλατό οι δύο φιναλίστ, οι κριτές είχαν την ευκαιρία να σχολιάσουν τις στιλιστικές επιλογές των πρώην διαγωνιζόμενων του MasterChef. Όλα τα βλέμματα έπεσαν πάνω στο outfit του Παύλου Χάππιλου, ο οποίος εμφανίστηκε στο πλατό με πουκάμισο και σακάκι και... κοντό παντελόνι.

«Ήθελα κάτι χαλαρό κι άνετο γιατί έκανε και πολύ ζέστη, αλλά κι επίσημο ταυτόχρονα. Γενικά μου αρέσει να ντύνομαι σαν 12χρονο μαθητάκι, οπότε είπα… why not; (γιατί όχι)», δήλωσε ο Παύλος για την επιλογή του outfit του.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει το συγκεκριμένο ντύσιμο, και ρώτησε: «Παύλο μου; έφυγες βιαστικά;», με τον τον εξώστη να σκάει στα γέλια. Ο Ιωάννης έβαλε άριστα στο outfit του Παύλου, η Λία θα ήθελε ο Παύλος να είχε φορέσει σανδάλια, ενώ ο Αντώνης ανέφερε ότι ο Παύλος του θύμισε σερβιτόρο από το Oktoberfest.

Η αποκάλυψη του Σωτήρη Κοντιζά και τα πειράγματα των κριτών

Με μία αποκάλυψη από τον Σωτήρη Κοντιζά ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός του MasterChef 5. Ο κριτής του διαγωνισμού μιλώντας με τον guest σεφ της βραδιάς του μεγάλου τελικού, τον βραβευμένο Τζέισον Άθερτον, αποκάλυψε ότι το 2015 είχε κάνει δοκιμαστικό για δουλειά στο εστιατόριό του στο Mayfair στο Λονδίνο, το Pollen Street Social, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να πάρει τη δουλειά.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος και ο Πάνος Ιωαννίδης δεν έχασαν την ευκαιρία να πειράξουν τον Σωτήρη Κοντιζά. Ο "Θείος Λεό" ρώτησε αμέσως «Και δεν τα κατάφερες ε;», με τον Πάνο Ιωαννίδη να συμπληρώνει «Σε πέταξαν έξω από την πρώτη μέρα».

Μπέρδεψε τον Διονύση ο Τζιοβάνι - Πώς τον αποκάλεσε