MasterChef Τελικός: O διάσημος σεφ που θα κρίνει τον νικητή - Ποιος είναι ο θρυλικός Τζέισον Άθερτον

Κατευθείαν από το Λονδίνο έρχεται ο υψηλός προσκεκλημένος του MasterChef που θα αναδείξει τον νικητή του ελληνικού Διαγωνισμού μαγειρικής.

"Ο σεφ των σεφ" χαρακτηρίζεται στο trailer για τον τελικό του MasterChef ο Τζέισον Άθερτον, ο οποίος αποτελεί θρύλο για τις κουζίνες.

Ξεκίνησε από ένα κατασκηνωτικό πάρκο και διήνυσε μεγάλη και δύσκολη πορεία για να κατακτήσει την κορυφή ως σεφ και εστιάτορας. Έχει ανοίξει 19 πολυτελή εστιατόρια σε τέσσερις ηπείρους, έχοντας υπό τον έλεγχό του μία πραγματική αυτοκρατορία, ενώ το εισόδημά του αγγίζει τα 70 εκατ. λίρες τον χρόνο. Είναι διάσημη προσωπικότητα σε σόου μαγειρικής στη Βρετανία, ενώ ταξιδεύει συχνά στη Σιγκαπούρη και την Κίνα για να ελέγξει τα εστιατόριά του και έχει την έδρα του στο Σόχο στο κεντρικό Λονδίνο. Οφείλει την επιτυχία του στη σκληρή δουλειά και τη λογική του.

Σύμφωνα με το BBC, ακόμη και τώρα, έπειτα από τη μακρά και επιτυχημένη του πορεία, όταν είναι στο Λονδίνο βρίσκει χρόνο κάθε μέρα για να είναι επικεφαλής σεφ στο πρώτο και κεντρικό εστιατόριο, το Pollen Street Social, που κέρδισε το πρώτο του Michelin αστέρι το 2011, τη χρονιά που άνοιξε. "Το να είμαι σεφ μου μεταμόρφωσε τη ζωή" έχει δηλώσει.

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια

Ο Άθερτον γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1971 στο Σέφιλντ της Βρετανίας. Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε σε ένα τροχόσπιτο, ενώ προκειμένου να βοηθά στον οικογενειακό προϋπολογισμό περνούσε τα καλοκαίρια φροντίζοντας γαϊδάρους στην κεντρική παραλία Skegness. Στα 16 του χρόνια το έσκασε από το σπίτι και έφτασε στο Λονδίνο κυνηγώντας το όνειρό του. Ξεκίνησε την εκπαίδευσή του στο στο Army Catering Corps, επιχείρηση που προμήθευε φαγητό τον βρετανικό στρατό. Ακολούθησαν κάποια από τα πιο φημισμένα εστιατόρια στο Λονδίνο. Εργάστηκε με σημαντικούς σεφ όπως οι Μάρκο Πιερ Γουάιτ, Νίκο Λάντενης και Πιερ Κόφμαν.

Ο δρόμος προς την κορυφή

Το 2001 συνεργάστηκε με το Gordon Ramsay Group ως executive chef στο "Verre" στο Ντουμπάι. Το 2005 ο Τζέισον επέστρεψε στη Βρετανία όπου άνοιξε το Maze. Το 2010 έφυγε από τον όμιλο του Γκόρντον Ράμσεϊ για να χτίσει κάτι δικό του. Ήταν το The Social Company. Toν Μάιο του 2010 άνοιξε το πρώτο του εστιατόριο στη Σανγκάη και έναν χρόνο μετά άνοιξε το Pollen Street Social στο Μέιφερ. Μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας κατάφερε να πάρει αστέρι Michelin. Στα επόμενα πέντε χρόνια ακολούθησαν εστιατόρια σε Λονδίνο, Ντουμπάι, Σεντ Μόριτζ αλλά και νοτιοανατολική Ασία. Πρόσφατα άνοιξε το Mykonos Social και πλέον έχει παρουσία και στον ελληνικό χώρο. Έχει γράψει τέσσερα βιβλία, συνταγές και άρθρα του έχον δημοσιευτεί σε περιοδικά και εφημερίδες όπως o Guardian, οι Sunday Times, The Observer Food Monthly, το Waitrose Food Illustrated και το Caterer and Hotelkeeper, ενώ έχει εμφανιστεί σε τηλεοπτικές εκπομπές σε Βρετανία, ΗΠΑ, Αυστραλία.