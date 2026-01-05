Ρούλα Κορομηλά για Γιώργο Παπαδάκη: «Η θλίψη μου είναι απέραντη, απερίγραπτη – Θα μείνεις πάντα στην καρδιά μου»

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη. Η Ρούλα Κορομηλά σε ανάρτησή της στα social media δήλωσε σοκαρισμένη και θλιμμένη.

Συγκεκριμένα ανέβασε μία φωτογραφία του Γιώργου Παπαδάκη και έγραψε χαρακτηριστικά:

«Σοκαρισμένη. Έφυγες Γιώργο μου και η θλίψη μου είναι απέραντη, απερίγραπτη. Θα μείνεις πάντα στην καρδιά μου».

Σημειώνεται ότι η παρουσιάστρια ήταν η οικοδέσποινα του «Πρωινού Καφέ» για τρεις σεζόν στον ΑΝΤ1 (1991-1994), παίρνοντας πάσα από το «Καλημέρα Ελλάδα» και τον Γιώργο Παπαδάκη.

10:00 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

