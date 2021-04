Netflix: Οι σούπερ ήρωες κατακτούν το Top10 στην Ελλάδα - ΒΙΝΤΕΟ

Νέες σειρές και ταινίες προστέθηκαν πρόσφατα στο Netflix, με αποτέλεσμα να έχουν νέες ανακατατάξεις στο Top10 της Ελλάδας.

Δύο ταινίες και μία σειρά με σούπερ ήρωες βρίσκονται σήμερα στις πέντε πρώτες θέσεις του Top10 στην Ελλάδα. Η νέα πρωτότυπη ταινία του Netflix, Thunder Force, κυκλοφόρησε και βρίσκεται ήδη στην 3η θέση. Στο νούμερο 4, βρίσκεται η ταινία της Marvel, "Spider-Man: Far From Home", ενώ η σειρά "The Flash" παραμένει στις πρώτες επιλογές του ελληνικού κοινού. Σταθερά στην κορυφή βρίσκεται η νέα δραματική αστυνομική σειρά "Το ερπετό".

"Οι Άτακτοι της Οδού Μπέικερ", το "Sky Rojo" και το "Ποιος σκότωσε τη Σάρα" βρίσκονται για ακόμη μία εβδομάδα στο Top10.

Αναλυτικά το Top10 του ελληνικού Netflix: 10. Μαντάμ Κλοντ Στο Παρίσι της δεκαετίας του '60, η επιρροή της μαντάμ Κλοντ ξεπερνά τα όρια της βιομηχανίας του σεξ, μέχρι που μια ευκατάστατη νεαρή γυναίκα απειλεί να αλλάξει τα πάντα. 9. Οι Άτακτοι της Οδού Μπέικερ Μια παρέα ασυμβίβαστων ερευνά μια σειρά από μεταφυσικά εγκλήματα στο Βικτωριανό Λονδίνο, για λογαριασμό του Δρα Γουάτσον και του σκοτεινού συνεργάτη του, Σέρλοκ Χολμς. 8. Enrico Piaggio - An Italian Dream

Με την εταιρεία του στα πρόθυρα της πτώχευσης, ο επιχειρηματίας Ενρίκο Πιάτζιο σκέφτεται μια νέα εφεύρεση που απογειώνει τον κόσμο.

7. Blackhat Ένας κατάδικος χάκερ αποφυλακίζεται για να βοηθήσει μια ομάδα Αμερικανών και Κινέζων ειδικών να εντοπίσουν έναν κυβερνοτρομοκράτη. 6. Sky High Αφού ερωτεύεται την Εστρέγια, ο Άνχελ, ένας μηχανικός από τα προάστια της Μαδρίτης, μπαίνει σε έναν κόσμο ληστειών και γίνεται ο στόχος ενός ανένδοτου ντετέκτιβ. 5. Ο Φλας - 7ος κύκλος Ένας ειδικός εγκληματολόγος ξυπνάει από κώμα με απίστευτες νέες δυνάμεις και έρχεται αντιμέτωπος με δυνάμεις που απειλούν την πόλη σε μια σειρά δράσης με υπερήρωες. 4. Spider-Man: Far From Home Ακόμα και ο φιλικός υπερήρωας της γειτονιάς χρειάζεται διακοπές. Αλλά μια νέα απειλή αναγκάζει τον Πίτερ Πάρκερ να αναλάβει δράση σε μια σχολική εκδρομή στην Ευρώπη.

3. Thunder Force

Δύο παιδικές φίλες έρχονται ξανά κοντά ως υπερηρωίδες που πολεμούν το έγκλημα, όταν η μία απ' τις δύο εφευρίσκει μια φόρμουλα που χαρίζει υπερδυνάμεις.

2. Ποιος Σκότωσε τη Σάρα; Αποφασισμένος να πάρει εκδίκηση και να αποδείξει ότι κατηγορήθηκε άδικα για τον φόνο της αδερφής του, ο Άλεξ προσπαθεί να αποκαλύψει περισσότερα για τον πραγματικό ένοχο.