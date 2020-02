Την αντικαταστάτρια της Έλενας Χριστοπούλου στο GNTM παρουσίασε η εκπομπή «Πρωινό» με τη Φαίη Σκορδά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένα πρόσωπο είναι κοντά στις υπογραφές με την παραγωγή του STAR για να πάρει τη θέση της Έλενας Χριστοπούλου και πως έχει κάνει ραντεβού με τον παραγωγό κ. Χριστοφόρου.

Σημειώνεται ότι σε συνέντευξη που παραχώρησε η Βίκυ Καγιά στην κάμερα της εκπομπής δεν δίστασε να πει πως σε περίπτωση που γίνει ο νέος κύκλος του GNTM, δεν θα βρίσκεται η Έλενα Χριστοπούλου, καθώς έχει πάει σε άλλο πρόγραμμα και άλλο κανάλι.

«Την Έλενα Χριστοπούλου δεν θα τη δούμε στο GNTM γιατί έχει πάει σε άλλη εκπομπή. Όποιος φεύγει από το STAR, δεν επιστρέφει. Όχι επειδή έχουν κάποιο θέμα με την κ. Χριστοπούλου αλλά οποιοσδήποτε άνθρωπος φεύγει δεν γυρνάει στο κανάλι», δήλωσε η Βίκυ Καγιά, επισημαίνοντας ότι «έχω δει την Χριστοπούλου στο My Style Rocks. Είναι μετρημένη όπως πρέπει να είναι. Το My Style Rocks δεν είναι του τύπου μου. Δεν θέλω να πω κάτι άσχημο, δεν είναι το στυλ μου να λέω άσχημα πράγματα. Δεν μου αρέσει ως concept. Τα κορίτσια του My Style Rocks δεν μου αρέσουν πάρα πολύ».