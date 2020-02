Την πρόθεση του STAR να επιστρέψει στις τηλεοπτικές οθόνες το GNTM αλλά και για το My Style Rocks και την Έλενα Χριστοπούλου εξέφρασε η Βίκυ Καγιά. Μιλώντας στο «Πρωινό» με τη Φαίη Σκορφά, το διεθνούς φήμης μοντέλο αποκάλυψε ότι «η διάθεση του καναλιού είναι να επιστρέψει το GNTM. Επίσημη ανακοίνωση δεν έχουμε για τίποτα, ούτε καν για το μπάτζετ. Δεν έχουμε υπογράψει. Από ό,τι ξέρω η κριτική επιτροπή του GNTM θα είναι η ίδια».

Στην ερώτηση των δημοσιογράφων αν έχει ασκήσει βέτο για να μην είναι στον επόμενο κύκλο η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Βίκυ Καγιά απάντησε: «Θα αστειεύεστε ότι δεν θα ήθελα την Ηλιάνα στην επιτροπή. Το έχω ακούσει και δεν το πήρα στα σοβαρά. Την πρώτη φορά είχα θέσει βέτο για τον Δημήτρη Σκουλό. Όλο βέτα...Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την Ηλιάνα. Προσωπικά σαν Βίκυ δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν συνεργάτη μου. Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι δεν θα αλλάξει κάτι».

Μάλιστα, η Βίκυ Καγιά δεν δίστασε να πει πως σε περίπτωση που γίνει ο νέος κύκλος του GNTM, δεν θα βρίσκεται η Έλενα Χριστοπούλου, καθώς έχει πάει σε άλλο πρόγραμμα και άλλο κανάλι.

«Την Έλενα Χριστοπούλου δεν θα τη δούμε στο GNTM γιατί έχει πάει σε άλλη εκπομπή. Όποιος φεύγει από το STAR, δεν επιστρέφει. Όχι επειδή έχουν κάποιο θέμα με την κ. Χριστοπούλου αλλά οποιοσδήποτε άνθρωπος φεύγει δεν γυρνάει στο κανάλι», δήλωσε η Βίκυ Καγιά, επισημαίνοντας ότι «έχω δει την Χριστοπούλου στο My Style Rocks. Είναι μετρημένη όπως πρέπει να είναι. Το My Style Rocks δεν είναι του τύπου μου. Δεν θέλω να πω κάτι άσχημο, δεν είναι το στυλ μου να λέω άσχημα πράγματα. Δεν μου αρέσει ως concept. Τα κορίτσια του My Style Rocks δεν μου αρέσουν πάρα πολύ».

Μάλιστα, η Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες της μίλησαν και για την αντικαταστάτρια της Έλενας Χριστοπούλου στο ριάλιτι μόδας και αποκάλυψαν ότι γι' αυτή τη θέση έχει κάνει ραντεβού με το κανάλι της Κηφισιάς, είναι η στυλίστρια Χρυσάνθη Θωμάτος.

Δείτε το βίντεο: