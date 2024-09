Βενσάν Κασέλ: Θα γίνει για 4η φορά μπαμπάς – Οι φωτογραφίες της νέας του συντρόφου με φουσκωμένη κοιλίτσα

Ο διάσημος Γάλλος ηθοποιός Βενσάν Κασέλ, πρόκειται να γίνει πατέρας ξανά, αυτή τη φορά με την νέα του σύντροφο, το μοντέλο Νάρα Μπαπτίστα, η οποία αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της μέσω μιας εντυπωσιακής ανάρτησης στο Instagram. Η είδηση έρχεται λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά τον χωρισμό του Κασέλ από την πρώην σύζυγό του, Τίνα Κουνακέι.

Την Κυριακή, η 27χρονη Νάρα μοιράστηκε με τους θαυμαστές της φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει φορώντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα, με σατέν λεπτομέρεια, που αναδεικνύει τη φουσκωμένη κοιλιά της, και εντυπωσιακά ξύλινα σκουλαρίκια, ενώ η ίδια έδειχνε να λάμπει. Στη λεζάντα της τρυφερής ανάρτησης, έγραψε: «Η μαμά σε περιμένει…» προσθέτοντας ότι οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από την «γιαγιά».



Οι θαυμαστές της έσπευσαν να την συγχαρούν για την όμορφη νέα φάση της ζωής της. Η εγκυμοσύνη της Νάρα έρχεται μετά από περίπου έναν χρόνο σχέσης με τον Βενσάν Κασέλ, που είναι ήδη πατέρας τριών κοριτσιών από προηγούμενους γάμους.

Ο 57χρονος ηθοποιός έχει δύο κόρες, τη 19χρονη Deva και τη 13χρονη Leonie, από τον γάμο του με την Ιταλίδα ηθοποιό και μοντέλο Μόνικα Μπελούτσι. Η τρίτη του κόρη, η 5χρονη Amazonie, γεννήθηκε το 2019 από τον γάμο του με την Τίνα Κουνακέι, με την οποία χώρισε το 2023.

Η σχέση του Κασέλ με τη Νάρα έγινε γνωστή τον Νοέμβριο του 2023, όταν το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε ρομαντικές στιγμές σε παραλία του Ρίο ντε Τζανέιρο, μετά τον φημολογούμενο χωρισμό του από την Κουνακέι.

Έκτοτε, οι δυο τους έχουν κάνει πολλές κοινές εμφανίσεις, με μια από τις πιο εντυπωσιακές να είναι στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, όπου εμφανίστηκαν μαζί, δείχνοντας πόσο ερωτευμένοι είναι. Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2023 γιόρτασαν μαζί τα γενέθλιά της Νάρα σε ένα ρομαντικό δείπνο στην Ρώμη, όπου το ζευγάρι έδειχνε να απολαμβάνει τη στιγμή και ο ένας την παρέα του άλλου.

