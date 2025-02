Τζένιφερ Άνιστον: Ολοκληρώνει την ανακαίνιση στο πολυτελές της αρχοντικό στο Μπελ Αιρ – Ποια είναι η αξία του

Το αρχοντικό στο Μπελ Ερ είναι το απόλυτο καταφύγιο για την αγαπημένη ηθοποιό Τζένιφερ Άνιστον, η οποία την Τρίτη (11/2) γιόρτασε τα 56α γενέθλιά της. Το πολυτελές ακίνητο αξίας 14,8 εκατομμυρίων δολαρίων προσφέρει πανοραμική θέα στον Ειρηνικό Ωκεανό και συνδυάζει την διαχρονικότητα με μοντέρνες πινελιές στην εσωτερική του διακόσμηση.

Happy Birthday to the one & only, JENNIFER ANISTON ❤️ 56 years bringing joy to the world pic.twitter.com/hu4I3GAjbF

— CarolMatos (@jenanistoworld) February 11, 2025