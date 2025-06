Τζεφ Μπέζος – Λορέν Σάντσεζ: Ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου – Όλο το παρασκήνιο της τελετής και οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των celebrities

Ο Γάμος της Χρονιάς είναι γεγονός. Τζεφ Μπέζος και Λορέν Σάντσεζ ενώθηκαν με τα «ιερά δεσμά» αργά το απόγευμα της Παρασκευής (27/6) παρουσία εκατοντάδων διασημοτήτων. Με ζητωκραυγές και ιαχές ενθουσιασμού οι VIPs καλεσμένοι, που συνολικά έφτασαν τους 200, υποδέχθηκαν τους νεόνυμφους στα σκαλιά της εκκλησίας του Σαν Τζιόρτζιο Ματζόρε, στο ομώνυμο νησάκι λίγο έξω από τη Βενετία.

San Giorgio Maggiore in Venice after sunset pic.twitter.com/0vnPnLsCmi

Οι φήμες για το πότε θα γινόταν η τελετή οργίαζαν με το ζευγάρι να προχωρά σε… αιφνιδιασμό των πάντων, τελώντας τον γάμο τους μέσα σε πρωτοφανή χλιδή και πολυτέλεια.

Μάλιστα, ο γάμος είχε και αυστηρό dress code αφού όλοι, ζευγάρι και καλεσμένοι ήταν ντυμένοι με επίσημο ένδυμα.

Φυσικά, δεν έλειψε και η… εξαίρεση που έσπασε την παράδοση η οποία θέλει καμία γυναίκα παρούσα σε γάμο πλην της νύφης να φορά κάτι λευκό. Κι αυτή δεν ήταν άλλη από την ετεροθαλή αδελφή της Κιμ Καρντάσιαν, Κάιλι Τζένερ, η οποία εμφανίστηκε με μια υπέροχη ασημί τουαλέτα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το περιοδικό People, η τουαλέτα της ήταν ασημί μπλε απόχρωσης με κορσέ που ήταν… επικίνδυνα κοντά στο λευκό. Το σύνολο διέθετε διακριτικά κοψίματα κάτω από το στήθος, μικροσκοπικούς μαύρους φιόγκους στις τιράντες και μια λεπτομέρεια με κορδόνια που εκτεινόταν σε όλο το μήκος του φορέματος.

Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε μια κοτσίδα και τα φόρεσε με απλά σκουλαρίκια με καρφίτσες και γυαλιά ηλίου.

Αντίθετα, η αδελφή της Κένταλ, εν τω μεταξύ, επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα και μαντήλι. Πρόσθεσε ένα πράσινο κολιέ με πολύτιμους λίθους και ασορτί σκουλαρίκια. Το 29χρονο μοντέλο είχε τα μαλλιά της σε μια ατημέλητη κοτσίδα, χωρίς τα κομμάτια που πλαισίωναν το πρόσωπο.

Kylie and Kendall Jenner were seen leaving their hotel in Venice on their way to the wedding ceremony of Jeff Bezos and Lauren Sanchez. pic.twitter.com/BrJGvlILab

Πολύ εντυπωσιακές ήταν με τις εμφανίσεις τους τόσο η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, όσο και η Όπρα Γουίνφρι, που έκαναν αρκετά κεφάλια να… γυρίσουν στο πέρασμά τους.

KYLIE JENNER WEARS WHITE TO BEZOS WEDDING

While fashion icons flocked to Venice, one outfit stole the spotlight for all the wrong reasons.

Ivanka Trump and Oprah Winfrey were among the A-listers turning heads at Jeff Bezos and Lauren Sanchez’s star-studded ceremony.

Then Kylie… https://t.co/FnLn8IZqQw pic.twitter.com/w9HzPWdnFh

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 27, 2025