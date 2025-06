Τζεφ Μπέζος – Λορέν Σάντσεζ: Αυτήν την ώρα ο «Γάμος της Χρονιάς» στη Βενετία πάρα τα απρόοπτα – Στα άκρα οι αντιδράσεις των ακτιβιστών

Κορυφώνονται οι 4ήμεροι εορτασμοί για τον γάμο του κροίσου Τζεφ Μπέζος και της συντρόφου του Λορέν Σάντσεζ, με την σχετική τελετή να γίνεται το βράδυ της Παρασκευής (27/6) έπειτα από την… επίσημη έναρξή τους που δόθηκε την Πέμπτη (26/6) στη Βενετία.

Ο παραμυθένιος γάμος που εύκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο Γάμος της Χρονιάς, αν όχι της δεκαετίας, ξεχωρίζει για την χλιδή και την πολυτέλεια που συνάδουν με το στάτους του γαμπρού έχοντας συνολικό κόστος που σύμφωνα με τους εκτιμητές και ειδικούς γαμήλιους αναλυτές αναμένεται να φτάσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα, φωτογραφίες από την αναχώρηση του Τζεφ Μπέζος για το μέρος που αναμενόταν να τελεστεί ο γάμος είδαν το φως της δημοσιότητας.

Amazon CEO Jeff Bezos flashes a billion-dollar smile as he departs his Venice hotel en route to his wedding to Lauren Sanchez! 🤵‍♂️📸 pic.twitter.com/y7PFGfIzi4

Το ακριβό γούστο του Μπέζος αποτυπώνεται σε κάθε στιγμή της κοινής τους ζωής, με το τελευταίο δώρο του στην αρραβωνιαστικιά του να είναι δαχτυλίδια αμύθητης αξίας, που φέρουν πετράδια τα οποία εύκολα μπορούν να συγκριθούν σε μέγεθος με ένα μικρό αυγό. Όπως αναφέρει το TMZ, η πολυσχιδής σύντροφος του ιδιοκτήτη της Άμαζον, εθεάθη νωρίτερα την Παρασκευή (27/6) με τα δύο δαχτυλίδια να στολίζουν τα δάχτυλά της, με την ίδια να μην κάνει ιδιαίτερη προσπάθεια για να τα κρύψει, χαρίζοντας στους φωτογράφους που έχουν κατακλύσει την ιστορική πόλη της Ιταλίας προκειμένου να έχουν το καλύτερο δυνατό ενσταντανέ από το διάσημο ζευγάρι.

🚨Venice, Breaking news

The very first image of Lauren Sanchez leaving the Aman Venice on her way to get married!

A look that will truly surprise everyone — completely unexpected, completely different

It evokes La Dolce Vita vibes, with echoes of Liz Taylor and Jackie Onassis pic.twitter.com/2LDP3RckI3

— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) June 27, 2025