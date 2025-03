Το παρασκήνιο στο Μπαλμόραλ: Γιατί ο Κάρολος δεν ήθελε την Μέγκαν Μαρκλ δίπλα στην Ελισάβετ – «Είσαι ευπρόσδεκτος, αλλά όχι εκείνη»

Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έφυγε από τη ζωή στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, το σχέδιο «Operation London Bridge» τέθηκε σε εφαρμογή, προβλέποντας κάθε λεπτομέρεια της αναγγελίας του θανάτου της και της κηδείας της.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, νέα στοιχεία από βιογραφίες για τη βασιλική οικογένεια αποκαλύπτουν παρασκήνια για το ποιος ήταν παρών και ποιος αποκλείστηκε από την πιο κρίσιμη στιγμή της σύγχρονης βρετανικής μοναρχίας.

Η Μέγκαν Μαρκλ και το αρχικό σχέδιο να επισκεφθεί την Ελισάβετ

Σύμφωνα με νέο βασιλικό βιβλίο, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ είχαν σχεδιάσει να ταξιδέψουν μαζί στο Μπαλμόραλ για να αποχαιρετήσουν τη Βασίλισσα.

Εκείνες τις ημέρες βρίσκονταν ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και, αρχικά, εκπρόσωπός τους δήλωσε πως το ζευγάρι θα ταξίδευε μαζί στη Σκωτία. Ωστόσο, υπήρξε μια «αλλαγή σχεδίων» και τελικά μόνο ο Χάρι αναχώρησε.

Αναφορές από εκείνη την εποχή υποστήριζαν ότι ο τότε πρίγκιπας Κάρολος είχε ζητήσει από την Μέγκαν να μείνει πίσω, ώστε ο Χάρι να επισκεφθεί μόνος του τη γιαγιά του.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ρόμπερτ Χάρντμαν στο βιβλίο του «Charles III: New King, New Court, The Inside Story», υπήρξε πράγματι αίτημα προς τη Μέγκαν Μαρκλ να μείνει εκτός Μπαλμόραλ, όμως η ίδια δικαιολογία δεν ίσχυε για την Κέιτ Μίντλετον.

Η Κέιτ Μίντλετον και η επιλογή της να μείνει πίσω

Παρότι αρχικά θεωρήθηκε ότι και η Κέιτ είχε «αποκλειστεί» από το ταξίδι, όπως η Μέγκαν, ο Χάρντμαν αποκαλύπτει ότι η ίδια είχε επιλέξει να μείνει στην Αγγλία για να συνοδεύσει τα παιδιά της, πρίγκιπα Τζορτζ, πριγκίπισσα Σάρλοτ και πρίγκιπα Λούις, στην πρώτη τους ημέρα στο νέο τους σχολείο.

Η απόφαση αυτή χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια ως επιχείρημα προς τον Χάρι, ώστε να αποδεχτεί πιο εύκολα ότι η σύζυγός του δεν ήταν ευπρόσδεκτη στο Μπαλμόραλ.

Στα απομνημονεύματά του, «Spare», ο Χάρι γράφει: «Μου τηλεφώνησε ο πατέρας μου. Μου είπε ότι ήμουν ευπρόσδεκτος στο Μπαλμόραλ, αλλά δεν ήθελε… εκείνη. Άρχισε να μου εξηγεί τον λόγο, που ήταν παράλογος και προσβλητικός, και δεν το δεχόμουν. “Μην μιλάς ποτέ έτσι για τη γυναίκα μου”, του είπα».

Ο Κάρολος τότε φάνηκε να αιφνιδιάζεται από την αντίδραση του γιου του και απολογήθηκε, προσπαθώντας να δικαιολογηθεί. «Δεν θέλω πολύ κόσμο. Καμία άλλη σύζυγος δεν θα έρθει, η Κέιτ δεν θα έρθει, άρα δεν έπρεπε να έρθει ούτε η Μέγκαν», του είπε ο Κάρολος.

Ο Χάρι, ωστόσο, απάντησε κοφτά, λέγοντας «Αυτό έπρεπε να πεις από την αρχή».

Η βιασύνη για το Μπαλμόραλ και η απομόνωση του Χάρι

Ο Χάρι βρέθηκε σε αγώνα δρόμου για να φτάσει στο Μπαλμόραλ. Καθώς δεν υπήρχαν πλέον διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις για το Αμπερντίν, ναύλωσε ιδιωτικό αεροσκάφος από το Λούτον.

Αναχώρησε γύρω στις 5:30 μ.μ. τοπική ώρα, ενώ την ίδια στιγμή το Παλάτι ανακοίνωσε επίσημα τον θάνατο της Βασίλισσας. Ο Χάρι προσγειώθηκε στη Σκωτία στις 6:46 μ.μ., έχοντας χάσει τις τελευταίες στιγμές της γιαγιάς του.

Μέχρι τη στιγμή που έφτασε, ο Κάρολος και ο Ουίλιαμ είχαν ήδη φύγει, και σύμφωνα με τον Χάρντμαν, οι επικοινωνίες ανάμεσα στους γιους του Καρόλου ήταν ανύπαρκτες. «Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν έκρινε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για τη δύσκολη συζήτηση που έπρεπε να έχει με τον αδελφό του».

Οι εντάσεις από τη συνέντευξη του Χάρι και της Μέγκαν στην Όπρα Γουίνφρεϊ τον Μάρτιο του 2021 ήταν ακόμα νωπές.

Ο βιογράφος της βασιλικής οικογένειας Όμιντ Σκόμπι, στο βιβλίο του «Endgame, επιβεβαιώνει ότι η Μέγκαν αντιλήφθηκε πως δεν ήταν ευπρόσδεκτη.

«Απλώς δεν την ήθελαν εκεί», φέρεται να δήλωσε πρώην συνεργάτης του Παλατιού στον Σκόμπι, ενώ ένας φίλος της Μέγκαν πρόσθεσε: «Μπορούσε να νιώσει ότι δεν την ήθελαν».

Η βασίλισσα Ελισάβετ πέθανε στις 3:10 μ.μ., με μόνη παρούσα την κόρη της, πριγκίπισσα Άννα. Ο Κάρολος δεν βρισκόταν στο δωμάτιο εκείνη την κρίσιμη στιγμή, καθώς είχε βγει για έναν σύντομο περίπατο για να ηρεμήσει.

Η βασιλική οικογένεια είχε ήδη ξεκινήσει το ταξίδι της προς τη Σκωτία από τις 12:50 μ.μ., αλλά έφτασε αργότερα από τις 4:00 μ.μ., όταν η Βασίλισσα είχε ήδη “φύγει”.

Ο Χάρι ήταν ακόμα στον αέρα όταν εκδόθηκε η ανακοίνωση του Παλατιού, και όταν έφτασε, δεν είχε καμία ουσιαστική επικοινωνία με τον Ουίλιαμ.

Οι σχέσεις μεταξύ των αδελφών, που ήδη βρίσκονταν σε κρίση, επιδεινώθηκαν περαιτέρω τους επόμενους μήνες. Τον Δεκέμβριο του 2022, ο Χάρι και η Μέγκαν κυκλοφόρησαν το ντοκιμαντέρ τους στο Netflix, ενώ τον Ιανουάριο του 2023, ο Χάρι δημοσίευσε το αυτοβιογραφικό του βιβλίο, «Spare».

Αν και η περίοδος του θανάτου της βασίλισσας αναφέρεται μόνο επιφανειακά, τα γεγονότα εκείνων των ημερών αποδεικνύουν πόσο βαθιά ήταν η ρήξη ανάμεσα στον Χάρι και τη βασιλική οικογένεια.