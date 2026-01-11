Τάκης Ζαχαράτος: Ζούμε την εποχή που πουλάει πολύ η ανθρωποφαγία

Σύνοψη από το

  • Ο Τάκης Ζαχαράτος, καλεσμένος στο «Καλύτερα δε γίνεται» της Ναταλίας Γερμανού, μίλησε για την «ανθρωποφαγία» που κυριαρχεί στον δημόσιο διάλογο, σύμφωνα με τον ίδιο.
  • Ο showman τόνισε ότι «Είναι η εποχή που πουλάει πάρα πολύ η ανθρωποφαγία», προσθέτοντας πως επιλέγει να μην το κάνει και στόχος του είναι «να βγάζω την ομορφιά από μέσα μου».
  • Εξέφρασε επίσης τον ενθουσιασμό του για τις Velvet Nights στο Nox, όπου «έχει γίνει καμπαρέ» και οι άνθρωποι «έχουν κάνει μία υπερπαραγωγή».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Τάκης Ζαχαράτος
Φωτογραφία: Instagram/takiszacharatos

Ο Τάκης Ζαχαράτος και η Έλενα Παπαρίζου ήταν καλεσμένοι στο «Καλύτερα δε γίνεται» της Ναταλίας Γερμανού. Ο showman, μεταξύ άλλων, μίλησε για εποχή της «ανθρωποφαγίας» που κυριαρχεί στον δημόσιο διάλογο, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο Τάκης Ζαχαράτος αναφέρθηκε στην παρουσία του στο Nox για τις Velvet Nights, που κάθε Τετάρτη μετατρέπουν τον χώρο σε καμπαρέ. «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ειδικά φέτος είμαι ενθουσιασμένος με το Nox που έχει γίνει καμπαρέ για τα Velvet Nights. Οι άνθρωποι έχουν κάνει μία υπερπαραγωγή. Η φιλοξενία για να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα είναι συγκινητική. Να μας δίνουν τη δύναμη να κάνουμε την τρέλα μας».

Και πρόσθεσε: «Είναι η εποχή που πουλάει πάρα πολύ η ανθρωποφαγία. Αν θάψω πέντε αυτή τη στιγμή θα παίζω για δύο… Επιλέγω να μην το κάνω. Σε κάθε περίπτωση να βγάζω την ομορφιά από μέσα μου. Αυτός είναι ο στόχος μου για το ’26».

 

 

19:31 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

17:45 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

15:29 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

13:38 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

