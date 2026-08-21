Στο νοσοκομείο ο Σάκης Αρσενίου: Ξαφνικό πρόβλημα υγείας για τον τραγουδιστή – Η φωτογραφία που προκάλεσε ανησυχία

Ο δημοφιλής τραγουδιστής Σάκης Αρσενίου βρίσκεται στο νοσοκομείο λόγω ενός έκτακτου προβλήματος υγείας, το οποίο τον ανάγκασε να αναβάλει την προγραμματισμένη του εμφάνιση στη Σάμο. Μια φωτογραφία που ανάρτησε ο ίδιος από το νοσοκομείο, όπου απεικονίζεται με ορό στο χέρι, προκάλεσε ανησυχία στους διαδικτυακούς του φίλους.

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Σάκης Αρσενίου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Σάκης Αρσενίου βρίσκεται στο νοσοκομείο, με μια φωτογραφία που ανέβασε να προκαλεί ανησυχία στους διαδικτυακούς του φίλους. Ο τραγουδιστής αντιμετωπίζει ένα έκτακτο πρόβλημα υγείας.
  • Λόγω του προβλήματος, ο τραγουδιστής αναγκάζεται να απέχει προσωρινά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Η προγραμματισμένη εμφάνισή του στη Σάμο δεν θα πραγματοποιηθεί.
  • “Για λόγους έκτακτου προβλήματος υγείας δεν θα μπορέσω να είμαι κοντά σας απόψε στην αγαπημένη Σάμο. Πρώτα ο Θεός θα βγάλουμε μια νέα ημερομηνία”, έγραψε ο ίδιος.

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Μια φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, που ανέβασε ο Σάκης Αρσενίου προκάλεσε ανησυχία στους διαδικτυακούς φίλους του.

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Ο δημοφιλής τραγουδιστής απεικονίζεται ξαπλωμένος σε κρεβάτι, με ορό στο χέρι και κάνει λόγο για ένα έκτακτο πρόβλημα υγείας που τον αναγκάζει να απέχει προσωρινά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του.

Έτσι, η προγραμματισμένη εμφάνισή του στη Σάμο δεν θα πραγματοποιηθεί, με τον ίδιο να εξηγεί πως θα οριστεί νέα ημερομηνία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

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«Για λόγους έκτακτου προβλήματος υγείας δεν θα μπορέσω να είμαι κοντά σας απόψε στην αγαπημένη Σάμο. Πρώτα ο Θεός θα βγάλουμε μια νέα ημερομηνία», έγραψε χαρακτηριστικά.

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