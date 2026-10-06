Τζάστιν Τίμπερλεϊκ – Τζέσικα Μπίελ: Γιόρτασαν 14 χρόνια γάμου με οικογενειακές στιγμές και τρυφερές αναρτήσεις

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Την 14η επέτειο του γάμου τους γιόρτασαν ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και η Τζέσικα Μπίελ, με το ζευγάρι να μοιράζεται προσωπικά στιγμιότυπα και τρυφερά μηνύματα στα social media.

Ο 45χρονος τραγουδιστής δημοσίευσε φωτογραφίες από την κοινή τους πορεία, χαρακτηρίζοντας την Μπίελ «τον αγαπημένο μου άνθρωπο σε κάθε ζωή» και «την καλύτερη μαμά».

Σε μία από τις αναρτήσεις του, έγραψε χαρακτηριστικά: «14 χρόνια πέρασαν, μία ζωή ακόμα μπροστά μας».

Η 44χρονη ηθοποιός, από την πλευρά της, ευχήθηκε στον σύζυγό της «Χρόνια πολλά, αγάπη μου», αποκαλώντας τον «τον καλύτερο μπαμπά», ενώ σε φωτογραφία όπου τον φιλά στο μάγουλο έγραψε: «Σ’ αγαπώ».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2012 και έχει αποκτήσει δύο γιους.