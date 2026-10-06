Τζάστιν Τίμπερλεϊκ – Τζέσικα Μπίελ: Γιόρτασαν 14 χρόνια γάμου με οικογενειακές στιγμές και τρυφερές αναρτήσεις

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και η Τζέσικα Μπίελ γιόρτασαν την 14η επέτειο του γάμου τους, μοιραζόμενοι προσωπικά στιγμιότυπα και τρυφερά μηνύματα στα social media. Ο 45χρονος τραγουδιστής και η 44χρονη ηθοποιός, οι οποίοι παντρεύτηκαν το 2012 και έχουν δύο γιους, εξέφρασαν δημόσια την αγάπη τους ο ένας για τον άλλον.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την 14η επέτειο του γάμου τους γιόρτασαν ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και η Τζέσικα Μπίελ, με το ζευγάρι να μοιράζεται προσωπικά στιγμιότυπα και τρυφερά μηνύματα στα social media.
  • Ο 45χρονος τραγουδιστής δημοσίευσε φωτογραφίες, χαρακτηρίζοντας την Μπίελ «τον αγαπημένο μου άνθρωπο σε κάθε ζωή» και «την καλύτερη μαμά».
  • Η 44χρονη ηθοποιός ευχήθηκε στον σύζυγό της «Χρόνια πολλά, αγάπη μου», αποκαλώντας τον «τον καλύτερο μπαμπά».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την 14η επέτειο του γάμου τους γιόρτασαν ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και η Τζέσικα Μπίελ, με το ζευγάρι να μοιράζεται προσωπικά στιγμιότυπα και τρυφερά μηνύματα στα social media.

Ο 45χρονος τραγουδιστής δημοσίευσε φωτογραφίες από την κοινή τους πορεία, χαρακτηρίζοντας την Μπίελ «τον αγαπημένο μου άνθρωπο σε κάθε ζωή» και «την καλύτερη μαμά».

Σε μία από τις αναρτήσεις του, έγραψε χαρακτηριστικά: «14 χρόνια πέρασαν, μία ζωή ακόμα μπροστά μας».

Η 44χρονη ηθοποιός, από την πλευρά της, ευχήθηκε στον σύζυγό της «Χρόνια πολλά, αγάπη μου», αποκαλώντας τον «τον καλύτερο μπαμπά», ενώ σε φωτογραφία όπου τον φιλά στο μάγουλο έγραψε: «Σ’ αγαπώ».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2012 και έχει αποκτήσει δύο γιους.

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