Στα «κόκκινα» η Ελένη Ράντου με το μποτιλιάρισμα: «Σε αυτή την πόλη θέλεις zanax για να φτάσεις στη δουλειά σου»

Με μεγάλη ταλαιπωρία βρίσκονται αντιμέτωποι οι οδηγοί στην Αθήνα χθες και σήμερα, λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που έχουν τεθεί σε ισχύ για τον 42ο Μαραθώνιο.

Πολύ αυξημένη ήταν η κίνηση και το απόγευμα του Σαββάτου καθώς ήταν σε εξέλιξη ο αγώνας δρόμου των 5 χιλιομέτρων. Στον… δικό της “Μαραθώνιο” συμμετείχε η Ελένη Ράντου, η οποία προσπαθούσε να φτάσει στο θέατρο εγκαίρως για την παράσταση «Το πάρτυ της ζωής μου», στην οποία πρωταγωνιστεί.

Αγανακτισμένη με το μποτιλιάρισμα, έγραψε σε ανάρτησή της: «Σε αυτή τη πόλη θέλεις zanax για να φτάσεις στη δουλειά σου. Μικρός μαραθώνιος, κι όλο το κέντρο αποκλεισμένο χωρίς καμία ρύθμιση για τους έρμους που πάνε στη δουλειά τους. Μισή ώρα στο ίδιο φανάρι. Μια Αλεξάνδρας μόνο ανοιχτή κι ένα αμάξι χαλασμένο κλείνει και τη μια λωρίδα… Άντε παίξε τώρα μετά από 2 ώρες μες τ’ αμάξι…. Βοήθεια!!!»