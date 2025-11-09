Στα «κόκκινα» η Ελένη Ράντου με το μποτιλιάρισμα: «Σε αυτή την πόλη θέλεις zanax για να φτάσεις στη δουλειά σου»

Enikos Newsroom

lifestyle

Ελένη Ράντου

Με μεγάλη ταλαιπωρία βρίσκονται αντιμέτωποι οι οδηγοί στην Αθήνα χθες και σήμερα, λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που έχουν τεθεί σε ισχύ για τον 42ο Μαραθώνιο.

Πολύ αυξημένη ήταν η κίνηση και το απόγευμα του Σαββάτου καθώς ήταν σε εξέλιξη ο αγώνας δρόμου των 5 χιλιομέτρων.  Στον… δικό της “Μαραθώνιο” συμμετείχε η Ελένη Ράντου, η οποία προσπαθούσε να φτάσει στο θέατρο εγκαίρως για την παράσταση «Το πάρτυ της ζωής μου», στην  οποία πρωταγωνιστεί.

Αγανακτισμένη με το μποτιλιάρισμα, έγραψε σε ανάρτησή της: «Σε αυτή τη πόλη θέλεις zanax για να φτάσεις στη δουλειά σου. Μικρός μαραθώνιος, κι όλο το κέντρο αποκλεισμένο χωρίς καμία ρύθμιση για τους έρμους που πάνε στη δουλειά τους. Μισή ώρα στο ίδιο φανάρι. Μια Αλεξάνδρας μόνο ανοιχτή κι ένα αμάξι χαλασμένο κλείνει και τη μια λωρίδα… Άντε παίξε τώρα μετά από 2 ώρες μες τ’ αμάξι…. Βοήθεια!!!»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επιθανάτιες εμπειρίες: 48 άτομα αποκαλύπτουν τι είδαν στην άλλη πλευρά πριν επιστρέψουν από τον θάνατο

Βασίλισσα Ελισάβετ: Η τροφή που λέγεται ότι απαγορευόταν να φάει στις δημόσιες εμφανίσεις της – Το επιβεβαιώνει ο σεφ της;

Όσπρια: Πότε αναμένεται να αυξηθούν οι τιμές και σε ποια είδη

Υποχρεωτικά και δεύτερη δήλωση για όσους πήραν αναδρομικά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

Γυναίκα που ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη παρουσιάζει «τρομακτικές αποδείξεις» για την καταγωγή της

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν άνδρα που κάνει διάδρομο σε 16 δευτερόλεπτα
περισσότερα
04:00 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Μελίνα Μακρή: «Στην αρχή αγχώθηκα, όταν πέρασαν δυο χρόνια και δεν μου έλεγε “μαμά”»

Την καλή της φίλη και συνάδελφο Μελίνα Μακρή υποδέχθηκε η Κατερίνα Στικούδη στο νέο επεισόδιο ...
01:45 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Σίσσυ Χρηστίδου: Η φωτογραφία με τον γιο της και οι ευχές για την ονομαστική του εορτή

Ξεχωριστό ήταν το Σάββατο 8 Νοεμβρίου για τη Σίσσυ Χρηστίδου, καθώς ο μικρότερος γιος της, Μιχ...
00:00 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Χρήστος Μάστορας: «Έλαβα ένα μήνυμα από τον πατέρα μου, το οποίο ήταν μαχαιριά στην καρδιά»

Ο Χρήστος Μάστορας βρέθηκε καλεσμένος το μεσημέρι του Σαββάτου (8/11) στην εκπομπή «Καλύτερα δ...
11:25 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Τις μεγάλες αποφάσεις τις παίρνουμε με την καρδιά, όχι με το μυαλό»

«Ο Άγιος Έρωτας πίστευα ότι θα κάνει επιτυχία» δήλωσε ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος σε συνέντευξή το...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα