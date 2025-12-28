Σώτης Βολάνης: Άλλαζα οχήματα κάθε 2 εβδομάδες – Μπορεί να μου έφυγαν και 700.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο

Ο Σώτης Βολάνης έδωσε συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Βασάλο και στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» του Mega, το πρωί της Κυριακής. Ο λαϊκός τραγουδιστής μίλησε για την σχέση που έχει με τα χρήματα αλλά και για την βαθιά του πίστη στον Θεό.

Αρχικά ανέφερε πως «το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Δηλαδή ανατριχιάζω αυτή τη στιγμή που το λέω. Κλάμα, πήγαινα μόνος μου στην εκκλησία και έλεγα “Θεέ μου, τι έκανα;”. Για το “Πόσο μου λείπεις” εμπνεύστηκα από τους γονείς μου, που μου έλειπαν όταν ζούσα στο Ντουμπάι, όπως μου έλειπαν οι φίλοι και οι παρέες μου».

«Με τα πρώτα λεφτά που έβγαλα από το τραγούδι πήρα σπίτι. Πολλά λεφτά έδωσα και στα αμάξια, χαλάλι τους. Πολλά, άλλαζα κάθε δυο εβδομάδες, κάπου αγανάκτησαν και οι γονείς μου. Μπορεί να μου έφυγαν και 600.000 – 700.000 για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετάνιωσα».

«Προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ κοντά στον Θεό γιατί μου έχει δώσει σημάδια. Είχα χάσει κάποια λεφτά, τρία χρόνια πριν κάνω τον πρώτο μου δίσκο, για παράδειγμα. Άφησα το σακάκι που είχα μέσα κάποια βέλγικα λεφτά στο ταξί και τα έχασα. Στρέφω το κεφάλι μου στον ουρανό και λέω με δάκρυα “Θεέ μου, μια μέρα, δωσ’ τα μου χιλιαπλά”. Και μου τα δίνει, δεν είναι σημάδι αυτό;” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Σώτης Βολάνης.