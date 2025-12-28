Φάνης Μουρατίδης για Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Στις σχέσεις που κάνουν διαδρομή στο χρόνο υπάρχουν συγκρούσεις

Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με την Ναταλία Γερμανού, βρέθηκε καλεσμένος ο ηθοποιός Φάνης Μουρατίδης, το μεσημέρι της Κυριακής (28/12), μιλώντας μεταξύ άλλων, και για την προσωπική του ζωή, και την καθημερινότητα με την σύζυγο του, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους και τους δυο γιους τους.

Ο Φάνης Μουρατίδης σημείωσε πως «καθένας μας διαχειρίζεται με διαφορετικό τρόπο την εφηβεία των γιων μας. Πάντα σε συνεργασία, πάντα είμαστε μαζί σ’ αυτό το κομμάτι αλλά είναι άλλη η φάση των αγοριών. Δηλαδή τώρα νομίζω ότι είναι λίγο πιο κοντά σε μένα γιατί αισθάνομαι πως η δουλειά του μπαμπά, κάπως, έχει να κάνει λίγο με το πως τους προσγειώνεις στην κοινωνική πραγματικότητα».

«Η μαμά έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά, όλα αυτά τα χρόνια, με τα παιδιά και είμαστε και οι δυο πάρα πολύ περήφανοι γιατί καμαρώνουμε πολύ γι’ αυτά. Είμαστε ψωνάρες με τα παιδιά μας, με την καλή έννοια το λέω. Γιατί το να βλέπεις έναν άνθρωπο και να τον θαυμάζεις για μένα ίσως είναι το πρώτο στη λίστα με τις προτεραιότητες μου».

Στην συνέχεια, η Ναταλία Γερμανού ρώτησε εάν «στα 17 χρόνια που είστε μαζί, πέρασε ποτέ φάση, από σένα ή από εκείνη, που να νιώσετε ότι… δίνω μία και τα τινάζω όλα στον αέρα, αλλά ξαναμαζευτήκατε λόγω αγάπης;» με τον ηθοποιό να απαντά:

«Φυσιολογικό δεν είναι αυτό; Εννοώ ότι αν πεις κάτι άλλο, νομίζω ότι πρέπει να μπεις στις εξαιρέσεις και να ‘σαι στο Γκίνες. Δηλαδή οι σχέσεις που κάνουν μια διαδρομή μες στον χρόνο έχουν τα πάνω και τα κάτω τους, υπάρχουν συγκρούσεις και σκέψεις. Φυσικά, όλα αυτά μέσα είναι».

 

 

16:17 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

