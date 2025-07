Σκάρλετ Γιόχανσον: Εξοργίστηκε με τους παπαράτσι κατά τη διάρκεια γυρισμάτων – «Κάντε στην άκρη, δουλεύω»

Η Σκάρλετ Γιόχανσον ξέσπασε κατά των παπαράτσι, κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της νέας της ταινίας στη Νέα Υόρκη, φωνάζοντάς τους «Φύγετε απ’ τον γ@@@@ο δρόμο».

Η 40χρονη ηθοποιός, υποψήφια για Όσκαρ, γύριζε μια σκηνή όταν έχασε την ψυχραιμία της και φώναξε σε κάποιον που μπήκε στο οπτικό της πεδίο να απομακρυνθεί.

«Φύγετε απ’ τον γ@@@@ο δρόμο!», φώναξε η σταρ του «Jurassic World Rebirth».

Η Γιόχανσον, ντυμένη με κοντή σγουρή περούκα και εμφάνιση εμπνευσμένη από τα 80s, συνέχισε φανερά εκνευρισμένη: «Κάντε στην άκρη, δουλεύω».

«Καταλαβαίνω ότι κι εσείς δουλεύετε, αλλά αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου. Δείξτε σεβασμό», πρόσθεσε.

