Σάνεν Ντόχερτι: Το Twitter αποχαιρετά την «Μπρέντα» του «Beverly Hills»

Έφυγε από την ζωή η ηθοποιός Σάνεν Ντόχερτι σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Η είδηση του θανάτου της συγκλόνισε το κοινό, που την είχε αγαπήσει ιδιαίτερα μέσα από τους ρόλους της στις επιτυχημένες σειρές «Beverly Hills, 90210» και «Charmed».

Η ηθοποιός το 2015 αποφάσισε να μιλήσει δημοσίως για το γεγονός πως είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού. Κατά την διάρκεια της μάχης που έδωσε, ενημέρωνε το κοινό για τις εξελίξεις στην υγεία της και για το πώς διαχειριζόταν τα όσα συνέβαιναν στην ζωή της.

Μεγάλο μέρος του κόσμου που την είχε λατρέψει βλέποντάς την στο «Beverly Hills, 90210» και το «Charmed» και την είχε θαυμάσει για την γενναιότητα με την οποία αντιμετώπισε τον καρκίνο, θέλησε να την αποχαιρετήσει κάνοντας αναρτήσεις και στο X (πρώην Twitter).

Forever the baddest witch of all. 🖤💔😭 #ShannenDoherty pic.twitter.com/DXjbEL2JXL

I hope Dylan and Brenda are enjoying a post-surf milkshake at the Peach Pit in the sky. RIP Shannen Doherty. pic.twitter.com/aOXompapAL

— Gennefer Gross (@Gennefer) July 14, 2024