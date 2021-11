Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Bruce Hornsby

Ο Bruce Hornsby κλείνει σήμερα τα 67 του χρόνια. Αξιόλογος πιανίστας, τραγουδιστής και συνθέτης, είχε φτιάξει το 1984 στο Los Angeles το συγκρότημά του Bruce Hornsby and the Range.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ένα γκρουπ που κράτησε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και κινήθηκε στον χώρο του soft rock και του pop rock. O Bruce όμως σαν μουσικός έχει επιρροές και από folk, southern rock, country rock και blues. Στο παρελθόν ο Bruce Hornsby είχε συνεργαστεί με τον Ricky Skaggs, αλλά ήταν και μέλος των Grateful Dead.

Η μεγάλη επιτυχία που έκανε γνωστούς τους Bruce Hornsby and the Range και στην Ελλάδα ήταν το 1986 με το τραγούδι “The Way It Is”, που προερχόταν από το ομώνυμο άλμπουμ και το οποίο σκαρφάλωσε στην κορυφή των τσαρτς σε Αμερική, Καναδά και Ολλανδία, ενώ μπήκε στα 20 δημοφιλέστερα σε Αυστραλία, Ιρλανδία, Ελβετία και Αγγλία.