Πηνελόπη Αναστασοπούλου: «Οι εξετάσεις μου έδειξαν πως μπήκα επίσημα στην εμμηνόπαυση…» – Η εξομολόγηση στο Instagram

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση στο Instagram την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ανακοινώνοντας ότι οι εξετάσεις της έδειξαν πως μπήκε επίσημα στην εμμηνόπαυση. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις μοιράστηκε τη σκέψη της για το πώς επιλέγει να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής της χαρούμενη, τονίζοντας τη σημασία της αυτοφροντίδας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Πηνελόπη Αναστασοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/penelopeanastasopoulou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου έκανε μια πολύ σημαντική ανάρτηση στο Instagram, εξομολογούμενη πως έμαθε ότι οι εξετάσεις της έδειξαν πως μπήκε επίσημα στην εμμηνόπαυση.
  • Την είδηση έμαθε την ώρα που έφτανε στο στούντιο για να ηχογραφήσει ένα ακόμα τραγούδι για το πρώτο της άλμπουμ που ετοιμάζει.
  • Η ηθοποιός τόνισε πως «η μοναδική ερώτηση που χρειάζεται να κάνεις στον εαυτό σου όταν βρεθείς εκεί, γύρω στα πενήντα, είναι αν θες να ζήσεις το υπόλοιπο της ζωής σου χαρούμενη ή πικραμένη».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μία πολύ σημαντική ανάρτηση έκανε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο προφίλ της στο Instagram, στην οποία προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις με δημοσίευσή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε πως την Πέμπτη 20 Αυγούστου, την ώρα που έφτανε στο στούντιο για να ηχογραφήσει ένα ακόμα τραγούδι για το πρώτο της άλμπουμ που ετοιμάζει, έμαθε ότι οι εξετάσεις στις οποίες είχε υποβληθεί έδειξαν πως μπήκε στην εμμηνόπαυση.

Στο post της, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου τόνισε ότι: «Η μοναδική ερώτηση που χρειάζεται να κάνεις στον εαυτό σου όταν βρεθείς εκεί, γύρω στα πενήντα, είναι αν θες να ζήσεις το υπόλοιπο της ζωής σου χαρούμενη ή πικραμένη».

Η αγαπημένη ηθοποιός και τραγουδίστρια δημοσίευσε δύο φωτογραφίες της, η μία εκ των οποίων έχει τραβηχτεί στο στούντιο.

Στη λεζάντα της έχει γράψει: «Χθες την ώρα που έφτανα στο studio για να ηχογραφήσω ένα ακόμα τραγούδι για το πρώτο μου album, έμαθα ότι οι εξετάσεις μου έδειξαν πως μπήκα επίσημα στην εμμηνόπαυση.

Ξαναδιάβασε τη φράση. Συνήθως η λέξεις εμμηνόπαυση και πρώτο (οτιδήποτε) δεν πάνε μαζί “κοινωνικά”. Αν όμως ρωτήσεις οποιαδήποτε γυναίκα έχει αποφασίσει να ζήσει τη ζωή της πέρα από ό,τι πιστεύει ο οποιοσδήποτε, θα σου πει πως μπορείς να κάνεις ό,τι θες όποτε το θες.

Η μοναδική ερώτηση που χρειάζεται να κάνεις στον εαυτό σου όταν βρεθείς εκεί, γύρω στα πενήντα, είναι αν θες να ζήσεις το υπόλοιπο της ζωής σου χαρούμενη ή πικραμένη. Κάπου το είχα διαβάσει αυτό και μου άλλαξε όλη την οπτική.

Η απάντηση για μένα ήταν αυτόματη και σαφής. Και κάθε μέρα με ντοπάρω με αυτοφροντίδα και αγάπη για να συντηρήσω και να εδραιώσω την απόφαση μου. So, take her easy, dudette. Live her the way she deserves!». 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ