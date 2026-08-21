Πηνελόπη Αναστασοπούλου: «Οι εξετάσεις μου έδειξαν πως μπήκα επίσημα στην εμμηνόπαυση…» – Η εξομολόγηση στο Instagram

Μία πολύ σημαντική ανάρτηση έκανε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο προφίλ της στο Instagram, στην οποία προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις με δημοσίευσή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε πως την Πέμπτη 20 Αυγούστου, την ώρα που έφτανε στο στούντιο για να ηχογραφήσει ένα ακόμα τραγούδι για το πρώτο της άλμπουμ που ετοιμάζει, έμαθε ότι οι εξετάσεις στις οποίες είχε υποβληθεί έδειξαν πως μπήκε στην εμμηνόπαυση.

Στο post της, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου τόνισε ότι: «Η μοναδική ερώτηση που χρειάζεται να κάνεις στον εαυτό σου όταν βρεθείς εκεί, γύρω στα πενήντα, είναι αν θες να ζήσεις το υπόλοιπο της ζωής σου χαρούμενη ή πικραμένη».

Η αγαπημένη ηθοποιός και τραγουδίστρια δημοσίευσε δύο φωτογραφίες της, η μία εκ των οποίων έχει τραβηχτεί στο στούντιο.

Στη λεζάντα της έχει γράψει: «Χθες την ώρα που έφτανα στο studio για να ηχογραφήσω ένα ακόμα τραγούδι για το πρώτο μου album, έμαθα ότι οι εξετάσεις μου έδειξαν πως μπήκα επίσημα στην εμμηνόπαυση.

Ξαναδιάβασε τη φράση. Συνήθως η λέξεις εμμηνόπαυση και πρώτο (οτιδήποτε) δεν πάνε μαζί “κοινωνικά”. Αν όμως ρωτήσεις οποιαδήποτε γυναίκα έχει αποφασίσει να ζήσει τη ζωή της πέρα από ό,τι πιστεύει ο οποιοσδήποτε, θα σου πει πως μπορείς να κάνεις ό,τι θες όποτε το θες.

Η μοναδική ερώτηση που χρειάζεται να κάνεις στον εαυτό σου όταν βρεθείς εκεί, γύρω στα πενήντα, είναι αν θες να ζήσεις το υπόλοιπο της ζωής σου χαρούμενη ή πικραμένη. Κάπου το είχα διαβάσει αυτό και μου άλλαξε όλη την οπτική.

Η απάντηση για μένα ήταν αυτόματη και σαφής. Και κάθε μέρα με ντοπάρω με αυτοφροντίδα και αγάπη για να συντηρήσω και να εδραιώσω την απόφαση μου. So, take her easy, dudette. Live her the way she deserves!».