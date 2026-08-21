Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου κάνει διακοπές στη Ρόδο με τη μητέρα της – Δείτε φωτογραφίες

Η γνωστή επιχειρηματίας και influencer Αλεξάνδρα Παναγιώταρου βρίσκεται στη Ρόδο για διακοπές με τη μητέρα της. Μοιράστηκε στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης από το νησί των Δωδεκανήσων μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα social media.

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Lifestyle

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου βρίσκεται στη Ρόδο για διακοπές, έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της.
  • Η γνωστή επιχειρηματίας και influencer επέλεξε το νησί των Ιπποτών για ξεκούραση, μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις.
  • Μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα social media, μοιράστηκε φωτογραφίες από τις όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές που απολαμβάνει με τη μητέρα της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο νησί των Ιπποτών βρίσκεται για διακοπές η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της.

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Η γνωστή επιχειρηματίας και influencer επέλεξε τη Ρόδο για να περάσει λίγες ημέρες ξεκούρασης και χαλάρωσης, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από την απόδρασή της στο νησί των Δωδεκανήσων.

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Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι καλοκαιρινές στιγμές που απολαμβάνει μαζί με τη μητέρα της.

 

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Οι δυο τους φαίνεται να περνούν όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τη θάλασσα και τις ομορφιές του νησιού.

 

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