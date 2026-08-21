Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου κάνει διακοπές στη Ρόδο με τη μητέρα της – Δείτε φωτογραφίες

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Στο νησί των Ιπποτών βρίσκεται για διακοπές η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της.

Η γνωστή επιχειρηματίας και influencer επέλεξε τη Ρόδο για να περάσει λίγες ημέρες ξεκούρασης και χαλάρωσης, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από την απόδρασή της στο νησί των Δωδεκανήσων.

Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι καλοκαιρινές στιγμές που απολαμβάνει μαζί με τη μητέρα της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αλεξάνδρα Παναγιώταρου 🌹 (@alexandra__panagiotarou)

Οι δυο τους φαίνεται να περνούν όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τη θάλασσα και τις ομορφιές του νησιού.