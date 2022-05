Πέθανε ο ντράμερ των Yes, Άλαν Γουάιτ

Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 72 ετών άφησε ο θρυλικός ντράμερ Άλαν Γουάιτ, ύστερα από σύντομη ασθένεια. Η είδηση έγινε γνωστή από ανάρτηση της οικογένειάς του στο Facebook, η οποία και ενημέρωσε το κοινό. Η δυσάρεστη είδηση σκόρπισε θλίψη στους φανς του συγκροτήματος, αλλά και στο χώρο της μουσικής, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του ιδρυτικού μέλους των Depeche Mode, Άντι Φλέτσερ.

Ο Γουάιτ υπήρξε μέλος των Yes από το 1972, όταν και αντικατέστησε τον Μπιλ Μπράφορντ. Το ντεμπούτο του δισκογραφικά έγινε στον πέμπτο δίσκο του συγκροτήματος, Close To The Edge, με τον ίδιο να συμμετέχει τελικά σε 40 studio albums τους. Το πιο πρόσφατο, με τίτλο The Quest, κυκλοφόρησε το 2021.

It is with deep sadness that YES announce Alan White, their much-loved drummer and friend of 50 years, has passed away, aged 72, after a short illness.https://t.co/FjaCeYhUk2 pic.twitter.com/nPsL8m3XhH — YESofficial (@yesofficial) May 26, 2022

Σε σχετική του ανακοίνωση, το συγκρότημα έγραψε: «Είναι με μεγάλη θλίψη που οι YES ανακοινώνουμε ότι ο Alan White, ο αγαπητός μας drummer και φίλος 50 ετών, έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 72 ετών, έπειτα από μια σύντομη ασθένεια. Τα νέα μας έχουν σοκάρει και κλονίσει ολόκληρη την οικογένεια των YES. Ο Alan ανυπομονούσε για την επερχόμενη περιοδεία μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, για τον εορτασμό της 50ης επετείου του στους YES και του iconic Close To The Edge album τους, όπου το ταξίδι του Alan με τους YES ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1972. Πρόσφατα γιόρτασε την 40η επέτειο του γάμου του με την αγαπημένη σύζυγό του, Gigi. Ο Alan πέθανε ήρεμος στο σπίτι του».