Οι 10 στιλιστικοί κανόνες της Audrey Hepburn

Το petite fashion icon που χαρακτήρισε μια ολόκληρη δεκαετία, η κομψή φινετσάτη Audrey Hepburn δεν ξεχάστηκε ποτέ. Πιστεύετε ότι τα μαύρα ζιβάγκο και τα cropped παντελόνια είναι πρόσφατη τάση; Φυσικά και όχι. Η μούσα του Givenchy παρέδωσε τα πιο διαχρονικά στιλιστικά μαθήματα κι εμείς ακόμα τα ακολουθούμε.

Η λεπτή ζώνη κάνει θαύματα. Ακόμα κι αν πρόκειται για μικροσκοπικά κορίτσια όλη η θηλυκότητα κρύβεται εκεί. Τονίστε την!

Όταν αμφιβάλετε φορέστε total black. Πάει σε όλους και είναι ultra chic.

Το λευκό oversized πουκάμισο δεν πρέπει να λείπει από καμία ντουλάπα. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και όταν κοιμάστε για ύπνο με στιλ!

Επενδύστε σε ένα ζευγάρι loafers. Και σε ένα μπαλαρίνες. Δεν θα είναι ποτέ out of style.

Δείξτε λίγο αστράγαλο. Τα cropped παντελόνια κολακεύουν κάθε γυναίκα είτε είναι τζιν είτε printed.

Ζιβάγκο: μία λέξη χιλιάδες εικόνες και όλες κομψές. Πως γίνεται ένα μόνο κομμάτι να έχει καταφέρει τέτοιο κατόρθωμα, απορούμε.

Τα oversized γυαλιά ηλίου χαρίζουν στιλ και κρύβουν και τα πιο κουρασμένα μάτια. Κι επίσης κάνει τους πάντες να αναρωτιούνται ποια είναι αυτή η μυστηριώδης στιλάτη γυναίκα.

Κάτι άλλο που δεν πρέπει να λείπει ποτέ, μα ποτέ, από μια γυναικεία ντουλάπα είναι το little black dress. Η επιτομή της κομψότητας που σε βγάζει από την δύσκολη θέση και δεν χάνει ποτέ.

Less is more. Τίποτα δεν μπορεί να συναγωνιστεί την απλότητα, γι’ αυτό κρατήστε το simple.

Και τέλος η Audrey προτείνει…

Πάντα να τρώτε το κρουασάν σας μπροστά από μια βιτρίνα με κοσμήματα. Καθαρίζει το μυαλό. Γιατί δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να νιώσουμε για λίγο μελαγχολικές σταρ;

