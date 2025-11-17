Ο Έντι Μέρφι αποκάλυψε ποιος θρύλος του Χόλιγουντ του είχε κάνει ανήθικη πρόταση στα 21 του

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Έντι Μέρφι είχε βιώσει αξιομνημόνευτες εμπειρίες με διασημότητες. Στο ντοκιμαντέρ του Netflix “Being Eddie”, ο 64χρονος, πλέον, ηθοποιός και κωμικός αποκαλύπτει μια σεξουαλική πρόταση που του έμεινε αξέχαστη όλα αυτά τα χρόνια.

Πριν από αρκετές δεκαετίες, στο πάρτι για τα 21α γενέθλια του στο θρυλικό Studio 54, ανάμεσα στους καλεσμένος ήταν και ο Γιουλ Μπρίνερ με τη σύζυγό του. Κάποια στιγμή ο γνωστός ηθοποιός πλησίασε τον Έντι Μέρφι και τον ρώτησε: «Πώς θα σου φαινόταν να γυρίσουμε στο διαμέρισμά μου με τη σύζυγό μου και να κάνουμε το δικό μας πάρτι;»

Τότε, ο Μέρφι του απάντησε «Όχι, ευχαριστώ, είμαι κουλ (εντάξει)» αλλά λίγο αργότερα συνειδητοποίησε ότι «η γυναίκα του Μπρίνερ χαμογελούσε», όσο ο άνδρα της έκανε την πρόταση για τρίο. « Ήθελε να γ@@@ τη γυναίκα του;» αναρωτιέται στο ντοκιμαντέρ ο διάσημος κωμικός.

Ο Γιούλ Μπρίνερ πέθανε το 1985 ύστερα από μάχη με καρκίνο του πνεύμονα.

Πριν από την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ, ο Μέρφι – οποίος δεν έχει κερδίσει ποτέ Όσκαρ, παρά τις μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες του, μίλησε επίσης για το «ψεύτικο» Χόλιγουντ και εξήγησε γιατί πιστεύει ότι η Ακαδημία Κινηματογράφου τον έχει «σνομπάρει».

«Ενας από τους λόγους που δεν πηγαίνω σε απονομές βραβείων και τέτοια πράγματα, η αίσθηση του να βρίσκομαι σε ένα δωμάτιο γεμάτο διάσημους ανθρώπους που όλοι θέλουν να κερδίσουν κάποιο τρόπαιο, αυτό το συναίσθημα είναι τόσο άσχημο», δήλωσε ο ηθοποιός στο USA Today.

«Όλοι ντύνονται και συμπεριφέρονται ψεύτικα.. το να βρίσκομαι σε μια αίθουσα γεμάτη διάσημους ανθρώπους είναι απλώς περίεργο – δεν μου αρέσει» συνέχισε ο διάσημος κωμικός.