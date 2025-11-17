Ο Έντι Μέρφι αποκάλυψε ποιος θρύλος του Χόλιγουντ του είχε κάνει ανήθικη πρόταση στα 21 του

Στεφανία Κασίμη

lifestyle

Ο Έντι Μέρφι αποκάλυψε ποιος θρύλος του Χόλιγουντ του είχε κάνει ανήθικη πρόταση στα 21 του

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Έντι Μέρφι είχε βιώσει αξιομνημόνευτες εμπειρίες με διασημότητες. Στο ντοκιμαντέρ του Netflix “Being Eddie”, ο 64χρονος, πλέον, ηθοποιός και κωμικός αποκαλύπτει μια σεξουαλική πρόταση που του έμεινε αξέχαστη όλα αυτά τα χρόνια.

Πριν από αρκετές δεκαετίες, στο πάρτι για τα 21α γενέθλια του στο θρυλικό Studio  54, ανάμεσα στους καλεσμένος ήταν και ο Γιουλ Μπρίνερ με τη σύζυγό του.  Κάποια στιγμή ο γνωστός ηθοποιός πλησίασε τον Έντι Μέρφι και τον ρώτησε: «Πώς θα σου φαινόταν να γυρίσουμε στο διαμέρισμά μου με τη σύζυγό μου και να κάνουμε το δικό μας πάρτι;»

Τότε, ο Μέρφι του απάντησε «Όχι, ευχαριστώ, είμαι κουλ (εντάξει)» αλλά λίγο αργότερα συνειδητοποίησε ότι «η γυναίκα του Μπρίνερ χαμογελούσε», όσο ο άνδρα της έκανε την πρόταση για τρίο. « Ήθελε να γ@@@ τη γυναίκα του;» αναρωτιέται στο ντοκιμαντέρ ο διάσημος κωμικός.

Ο Γιούλ Μπρίνερ πέθανε το 1985 ύστερα από μάχη με καρκίνο του πνεύμονα.

Πριν από την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ, ο Μέρφι – οποίος δεν έχει κερδίσει ποτέ Όσκαρ, παρά τις μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες του,  μίλησε επίσης για το «ψεύτικο» Χόλιγουντ και εξήγησε γιατί πιστεύει ότι η Ακαδημία Κινηματογράφου τον έχει «σνομπάρει».

«Ενας από τους λόγους που δεν πηγαίνω σε απονομές βραβείων και τέτοια πράγματα, η αίσθηση του να βρίσκομαι σε ένα δωμάτιο γεμάτο διάσημους ανθρώπους που όλοι θέλουν να κερδίσουν κάποιο τρόπαιο, αυτό το συναίσθημα είναι τόσο άσχημο», δήλωσε ο ηθοποιός στο USA Today.

«Όλοι ντύνονται και συμπεριφέρονται ψεύτικα.. το να βρίσκομαι σε μια αίθουσα γεμάτη διάσημους ανθρώπους είναι απλώς περίεργο – δεν μου αρέσει» συνέχισε ο διάσημος κωμικός.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΥΥ: Νέα πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς- Τι ζητάει ο ΙΣΑ

Καταγγελίες για κακοποιητικές πρακτικές στον ΕΟΠΑΕ-Πάσχουν από το σύνδρομο της Στοκχόλμης οι θεραπευμένοι;

IRIS: Υποχρεωτική από την 1η Δεκεμβρίου η αποδοχή πληρωμών – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις

Συνήγορος του Καταναλωτή: Ποια είναι τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ασθενείς στην υγεία και την ιδιωτική ασφάλι...

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 30 δευτερόλεπτα

Chromecast TV: 5 τρόποι για να το χρησιμοποιήσετε πέρα από το streaming σειρών
περισσότερα
18:16 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Αγγελική Ηλιάδη για Δημήτρη Ουγγαρέζο: «Ο τρόπος με τον οποίο μιλάει δείχνει ότι δεν έχει ήθος και παιδεία»

Την Αγγελική Ηλιάδη συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Η γνωστή τραγουδ...
17:56 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Φαίη Σκορδά: Η πρώτη ανάρτηση μετά την απουσία της από το «Buongiorno» – Η φωτογραφία μέσα από την κλινική

Η Φαίη Σκορδά απουσίασε την Δευτέρα (17/11) από την εκπομπή της. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στην έν...
17:30 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Σταματίνα Τσιμτσιλή για Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ήταν τόσο βαθιά νυχτωμένη στο πώς τη διαχειριζόταν και διαπραγματευόταν τις συμβάσεις της;»

Την εξέλιξη στη δικαστική διαμάχη μεταξύ της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και της Έλενας Χριστοπούλου ...
16:16 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Νίκος Κουρής: «Ο έρωτας μόνο μας ταλαιπωρεί, αλλά μας δίνει και πολύ μεγάλη χαρά»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου έδωσε ο Νίκος Κουρής, η οπο...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα