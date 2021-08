Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Aπό το άλμπουμ της του 2012 “Let It Be Roberta – Roberta Flack Sings The Beatles”: “Hey Jude”, “We Can Work It Out”, “Let It Be”, “The Long & Winding Road” (με τον Sherrod Barnes), “Come Together”, “And I Love Him”.

Η Roberta Cleopatra Flack είναι Aμερικανίδα τραγουδίστρια και είναι ευρέως γνωστή για τα νούμερο1 single της “The First Time Ever I Saw Your Face”, “Killing Me Softly with His Song”, “Feel Like Makin’ Love”; and “Where Is the Love” and “The Closer I Get to You”.