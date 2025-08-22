Μελίνα Νικολαΐδη: Ποζάρει στην παραλία φορώντας κόκκινο μπικίνι – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

lifestyle

Μελίνα Νικολαΐδη: Ποζάρει στην παραλία φορώντας κόκκινο μπικίνι – ΦΩΤΟ

Η Μελίνα Νικολαΐδη περνά τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα, απολαμβάνοντας στιγμές ξεγνοιασιάς μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της στο Λονδίνο. Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη, που πρόσφατα αποφοίτησε από το Royal Holloway University στο τμήμα Drama, Theatre & Dance, μοιράζεται εικόνες χαλάρωσης με τους διαδικτυακούς της φίλους, κερδίζοντας για ακόμη μια φορά την προσοχή.

Το απόγευμα της Πέμπτης, ανάρτησε στα social media μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει στην ακροθαλασσιά φορώντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο μπικίνι. Το στιγμιότυπο αναδεικνύει το γυμνασμένο της σώμα και το φωτεινό της χαμόγελο, τραβώντας όλα τα βλέμματα και κάνοντας τη δημοσίευση να γίνει viral.

Τα τελευταία χρόνια η Μελίνα Νικολαΐδη ζούσε στο Λονδίνο, όπου αφοσιώθηκε στις σπουδές της στην υποκριτική σε ένα από τα πιο σημαντικά πανεπιστήμια της βρετανικής πρωτεύουσας. Η αποφοίτησή της αποτελεί ένα μεγάλο επίτευγμα, που έκανε τους γονείς της ιδιαίτερα περήφανους.

Η επιστροφή της στην Ελλάδα για το καλοκαίρι είναι για την ίδια μια ευκαιρία να ξεκουραστεί από την απαιτητική καθημερινότητα των σπουδών της και να απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα, μοιραζόμενη με το κοινό της όμορφες στιγμές από τις διακοπές της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εντοπίστε το αντεστραμμένο 58 ανάμεσα στα 85 μέσα σε 6 δευτερόλεπτα και λύστε το τεστ οπτικής αντίληψης

Το βότανο με θρησκευτικό συμβολισμό που μπορεί να ενισχύσει τα οστά και να βοηθήσει στην πρόληψη χρόνιων παθήσεων και καρκί...

Κρυπτονομίσματα: Όλες οι αλλαγές που φέρνει ο νέος Κανονισμός – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές

Greenpeace: Το τρένο είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ακριβότερο από το αεροπλάνο για τα ευρωπαϊκά ταξίδια

Nvidia: Εργάζεται πάνω σε νέο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για την Κίνα _ Θα ξεπερνά σε απόδοση το μοντέλο H20

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
03:30 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: «Αισθάνεται πικραμένος…» – Τι είπε στον ANT1 o δικηγόρος του τραγουδιστή

Το βράδυ της Πέμπτης 21 Αυγούστου, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, μίλη...
02:30 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Κρυσταλλία: Λιώνει τα social media με το «καυτό» της μπικίνι

«Αυτό το καλοκαίρι χρειάζεσαι ένα μέρος να χάνεσαι στην αγκαλιά όσων αγαπάς» γράφει η Κρυσταλλ...
22:25 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Σοφία Κουρτίδου: Νέα ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο μετά την επέμβαση – «Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη»

Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να βρίσκεται η Σοφία Κουρτίδου, η οποία και υποβλήθηκε εκτάκτως σε ...
21:22 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Φωτεινή Μπαξεβάνη: «Όταν τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους, κάτι μέσα μου έχει λυθεί και προχωρήσει»

H Φωτεινή Μπαξεβάνη έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, αυτή την εβδομάδα, στην εφημερίδα ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο