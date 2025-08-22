Μελίνα Νικολαΐδη: Ποζάρει στην παραλία φορώντας κόκκινο μπικίνι – ΦΩΤΟ

Η Μελίνα Νικολαΐδη περνά τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα, απολαμβάνοντας στιγμές ξεγνοιασιάς μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της στο Λονδίνο. Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη, που πρόσφατα αποφοίτησε από το Royal Holloway University στο τμήμα Drama, Theatre & Dance, μοιράζεται εικόνες χαλάρωσης με τους διαδικτυακούς της φίλους, κερδίζοντας για ακόμη μια φορά την προσοχή.

Το απόγευμα της Πέμπτης, ανάρτησε στα social media μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει στην ακροθαλασσιά φορώντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο μπικίνι. Το στιγμιότυπο αναδεικνύει το γυμνασμένο της σώμα και το φωτεινό της χαμόγελο, τραβώντας όλα τα βλέμματα και κάνοντας τη δημοσίευση να γίνει viral.

Τα τελευταία χρόνια η Μελίνα Νικολαΐδη ζούσε στο Λονδίνο, όπου αφοσιώθηκε στις σπουδές της στην υποκριτική σε ένα από τα πιο σημαντικά πανεπιστήμια της βρετανικής πρωτεύουσας. Η αποφοίτησή της αποτελεί ένα μεγάλο επίτευγμα, που έκανε τους γονείς της ιδιαίτερα περήφανους.

Η επιστροφή της στην Ελλάδα για το καλοκαίρι είναι για την ίδια μια ευκαιρία να ξεκουραστεί από την απαιτητική καθημερινότητα των σπουδών της και να απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα, μοιραζόμενη με το κοινό της όμορφες στιγμές από τις διακοπές της.