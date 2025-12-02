Ματσούκα: Δεν πήγε στο δικαστήριο – Ο δικηγόρος της προσκόμισε τα έγγραφα, στις 12:30 αναμένεται η απόφαση

  • Η Δήμητρα Ματσούκα δεν εμφανίστηκε σήμερα (2/12) στη δίκη της για παραβάσεις του ΚΟΚ, με τον δικηγόρο της να προσέρχεται λίγα λεπτά μετά τις 9.
  • Ο συνήγορος υπεράσπισης της ηθοποιού προσκόμισε κλήσεις για παράνομο παρκάρισμα, αποδείξεις πληρωμής προστίμου και φωτογραφία από το google map, υποστηρίζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει το αυτοκίνητο στο σπίτι της.
  • Υποστήριξε επίσης ότι η ποσότητα αλκοόλ ήταν ελάχιστα πάνω από το επιτρεπόμενο και ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη νόμου για το τι κάνει κάποιος με το αυτοκίνητο όταν του αφαιρούν δίπλωμα και πινακίδες.
Η Δήμητρα Ματσούκα δεν εμφανίστηκε σήμερα (2/12) στη δίκη της για παραβάσεις του ΚΟΚ. Λίγα λεπτά μετά τις 9, έφτασε ο δικηγόρος της Δήμητρας Ματσούκα, κ. Αλέξης Στεφανάκης.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της ηθοποιού προσκόμισε τις κλήσεις για παράνομο παρκάρισμα, για το οποίο είχαν αφαιρεθεί το δίπλωμα και οι πινακίδες της ηθοποιού στο Κολωνάκι.

Επίσης, ο κ. Στεφανάκης προσκόμισε τις αποδείξεις πληρωμής του προστίμου, καθώς και φωτογραφία από το google map που δείχνει το σημείο που πιάστηκε η ηθοποιός και απέχει μόλις έξι λεπτά από το σπίτι της (για να υποστηρίξει το επιχείρημα ότι ήθελε να επιστρέψει το αυτοκίνητο στην οικία της).

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος της ηθοποιού υποστήριξε ότι η ποσότητα αλκοόλ που είχε καταναλώσει ήταν ελάχιστα πάνω του επιτρεπόμενου.

Όπως ανέφερε ο κ. Στεφανάκης η τροχαία είχε αφαιρέσει τις πινακίδες και το δίπλωμα της ηθοποιού στο Κολωνάκι όπου βρίσκεται το θέατρο που εργάζεται. Τη Δευτέρα και την Τρίτη, η ηθοποιός δεν έπαιζε στο θέατρο και γι’ αυτό άφησε εκεί το αυτοκίνητο. Την Τετάρτη που είχε παράσταση πήρε το αυτοκίνητο για να το πάει στο σπίτι της.

Ο δικηγόρος υποστήριξε, ακόμη, ότι δεν υπάρχει καμία σχετική πρόβλεψη νόμου για το τι κάνει με το αυτοκίνητο κάποιος που του αφαιρούν δίπλωμα και πινακίδες για παράνομο παρκάρισμα, αν το μεταφέρεις ή το αφήνεις εκεί.

Το δικαστήριο διέκοψε για να αποφασίσει και στις 12.30 αναμένεται να βγει η απόφαση.

