Μάικλ Τζ. Φοξ: Παραπάτησε και έπεσε σε εκδήλωση

Έπεσε ενώ βρισκόταν στην σκηνή ο ηθοποιός Μάικλ Τζ. Φοξ, κατά την διάρκεια εκδήλωσης στη Φιλαδέλφεια το Σαββατοκύριακο για την σειρά ταινιών “Επιστροφή στο μέλλον”, στην οποία είχε συμμετάσχει. Ο ίδιος έχει κάνει γνωστό πως πάσχει από Πάρκινσον.

Ο συνταξιούχος,πλέον, 61χρονος ηθοποιός, ο οποίος διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον το 1991, έχασε την ισορροπία του, καθώς πήγαινε να καθίσει. Ευτυχώς ο αστέρας του Χόλιγουντ φαίνεται πως δεν τραυματίστηκε, καθώς έπεσε στο καναπέ που βρισκόταν μπροστά του και όχι στο δάπεδο.

Σύμφωνα με την “Daily Mail” η πτώση αυτή έρχεται λίγο περισσότερο από ένα μήνα αφότου μοιράστηκε πως η μάχη του με τη νόσο του Πάρκινσον γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Michael J. Fox takes a tumble on stage during a Back to the Future panel https://t.co/u2UHriBBr9 pic.twitter.com/dz1OGCar14

— Daily Mail US (@DailyMail) June 5, 2023