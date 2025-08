Μαγιόρκα: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας Λεονόρ και της Ινφάντα Σοφία – Οι κόρες του βασιλιά της Ισπανίας έκλεψαν τις εντυπώσεις

Η πριγκίπισσα Λεονόρ και η Ινφάντα Σοφία της Ισπανίας έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στην καθιερωμένη θερινή δεξίωση στο παλάτι Μαριβέντ, στη Μαγιόρκα, συνοδεύοντας τους γονείς τους, βασιλιά Φελίπε και βασίλισσα Λετίθια, καθώς και τη γιαγιά τους, βασίλισσα Σοφία, η οποία πραγματοποίησε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση.

Η Δευτέρα σηματοδότησε την πρώτη φορά που οι δύο έφηβες κόρες του βασιλικού ζεύγους παρίστανται στην εκδήλωση, η οποία θεωρείται από τις πιο λαμπερές της ισπανικής βασιλικής ατζέντας, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο προσωπικότητες από τον πολιτικό, επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό κόσμο των Βαλεαρίδων Νήσων.

Η 19χρονη διάδοχος του θρόνου, πριγκίπισσα Λεονόρ, επέλεξε για την περίσταση ένα φόρεμα που είχε φορέσει η μητέρα της στην ίδια δεξίωση το 2023, από τη συλλογή Desigual x Stella Jean. Όπως και τότε η μητέρα της, έτσι και η πριγκίπισσα φέτος ολοκλήρωσε το σύνολό της με μια κομψή αλογοουρά.

Η 18χρονη ινφάντα Σοφία άφησε τα μαλλιά της κάτω και φόρεσε ένα ροζ φόρεμα.



Οι δύο αδελφές κατέφθασαν μαζί με τη γιαγιά τους, βασίλισσα Σοφία, η οποία στα 86 της χρόνια διατηρεί την αγάπη της για τη θερινή δεξίωση στο Μαριβέντ και φροντίζει πάντα να παρίσταται, παρόλο που έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της το τελευταίο διάστημα.

Όπως και οι εγγονές της, η Σοφία επέλεξε ένα πολύχρωμο σύνολο με εμπριμέ μοτίβο, το οποίο συνδύασε με παντελόνι σε γαλάζια απόχρωση.

Η βασίλισσα Λετίθια, από την άλλη, μαγνήτισε τα βλέμματα με ένα εντυπωσιακό λευκό μάξι φόρεμα του σχεδιαστή Tony Bonet.

The Spanish Royal family hosted a dinner at Marivent Palace! We have King Felipe leading the ladies of his family, including wife Queen Letizia, daughters Princess Leonor and Infanta Sofia and mother Queen Sofia!

