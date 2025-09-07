Λυδία Κονιόρδου: «Τη θάψαμε και γύρισε και μου είπε: “Άντε, ήρθε η σειρά μας τώρα”»

Η Λυδία Κονιόρδου μίλησε στο περιοδικό ΟΚ! για τον χρόνο, την ηλικία, αλλά και τη σχέση που έχει πια με τον θάνατο. Η σπουδαία πρωταγωνίστρια στάθηκε στην προσωπική της πορεία, στα βιώματα που τη σημάδεψαν και στον τρόπο που αντιμετωπίζει πλέον κάθε στιγμή της ζωής της.

Η ίδια αποκάλυψε ότι συχνά την ξαφνιάζει το γεγονός της ηλικίας της, καθώς δεν το αισθάνεται. «Εκπλήσσομαι όταν βλέπω την ηλικία μου, δεν τη νιώθω. Πορεύομαι βήμα βήμα, δεν είμαι άμοιρη των μεταφυσικών φόβων και του θανάτου, αλίμονο. Αισθάνομαι ότι με τον θάνατο περνάς σε μια άλλη μορφή ύπαρξης. Δεν ξέρω αν υπάρχει μετενσάρκωση ή όχι, αλλά αισθάνομαι ότι αυτό που είμαι δεν θα πάει χαμένο. Με κάποιον τρόπο θα ενσωματωθεί μέσα στο δέντρο, στη φύση, στο cloud… δεν ξέρω» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως έχει βιώσει αρκετούς θανάτους γύρω της και αυτό της έδωσε μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι σημαίνει η πορεία του ανθρώπου. «Έχω ζήσει πολλούς θανάτους και κατάλαβα καλά ότι η ζωή είναι η προετοιμασία για τη στιγμή που θα πεις “τι ψυχή θα παραδώσω;”. Όσο το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής σου είναι πίσω, αρχίζεις και εκτιμάς κάθε δευτερόλεπτο που έχεις. Γι’ αυτό προσπαθώ να ζω την κάθε στιγμή, παλιότερα έκανα πενταετές πλάνο. Χαίρομαι το κάθετι που τυχαίνει να κάνω, από μια μαρμελάδα που έφτιαξα στο σπίτι μέχρι την Ελένη που θα παίξω το βράδυ» υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις απώλειες της οικογένειάς της, οι οποίες την έφεραν αντιμέτωπη με ένα νέο συναίσθημα μοναξιάς. «Ξέρεις τι μου είπε η αδελφή μου όταν πέθανε η μητέρα μας; Ήταν η τελευταία από την οικογένεια που αποχαιρετήσαμε. Τη θάψαμε και γύρισε και μου είπε: “Άντε, ήρθε η σειρά μας τώρα”. “Έφυγε” και η αδελφή μου και αισθάνομαι μια παράξενη ορφάνια. Είσαι συνοδοιπόρος με τον αδελφό σου, είναι άλλου είδους η σύνδεση από εκείνη με τους γονείς. Ε, τώρα το λέω εγώ… Ήρθε η δική μου η σειρά» τόνισε με συγκίνηση.