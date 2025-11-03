«Λόλα»: Η ταινία που άφησε εποχή ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς

Νάντια Ρηγάτου

lifestyle

«Λόλα»: Η ταινία που άφησε εποχή ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως παρουσιάζει τη «Λόλα» για πρώτη φορά στο θέατρο, στη σκηνή του Παλλάς.

Η Λυκόφως εξασφάλισε τα δικαιώματα της εμβληματικής κινηματογραφικής ταινίας «Λόλα» και φέρνει για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή και στο ιστορικό θέατρο Παλλάς την ιστορία που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή.

Από τις 30 Ιανουαρίου 2026, και για 20 μόνο παραστάσεις, η θρυλική ηρωίδα της Τρούμπας, η Λόλα, ζωντανεύει ξανά με πάθος και ένταση, σε μια παράσταση που θα καθηλώσει το κοινό.

Τότε – το φιλμ που άφησε εποχή

Στο εμβληματικό φιλμ νουάρ του Ντίνου Δημόπουλου, με σενάριο του Ηλία Λυμπερόπουλου, μια πλειάδα πρωταγωνιστών όρισε μια ολόκληρη εποχή: Τζένη Καρέζη, Νίκος Κούρκουλος, Παντελής Ζερβός, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος.

Σ’ ένα παράθυρο, η Βίκυ Μοσχολιού τραγουδά «Του ήλιου χάθηκε το φως» σε μιά από τις πιο εμβληματικές σεκάνς του ελληνικού κινηματογράφου — κι από εκείνη τη στιγμή, τίποτα δεν θα είναι πια ίδιο.

Η «Λόλα» έκοψε 313.822 εισιτήρια στην πρώτη προβολή της, έγινε θρύλος και παραμένει, 60 χρόνια μετά, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά φιλμ του ελληνικού κινηματογράφου.

 Σήμερα – η Λόλα επιστρέφει στη σκηνή

Έξι δεκαετίες μετά, όλα εκείνα τα “ακριβά υλικά” — ο έρωτας, η νύχτα, η μουσική, η φωτιά της ψυχής — ζωντανεύουν για πρώτη φορά στο θέατρο.
Η «Λόλα» ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγάρη, με μια νέα γενιά πρωταγωνιστών που δίνει πνοή στο διαχρονικό νουάρ.

Η Έλλη Τρίγγου, ο Γιάννης Στάνκογλου και ο Γιώργος Γάλλος ηγούνται ενός εξαιρετικού συνόλου ηθοποιών, που αφηγείται μια ιστορία γεμάτη πάθος, ζήλια, προδοσία και αγάπη — μια ιστορία για τη γυναίκα που προσπαθεί να κρατηθεί όρθια μέσα στο χάος.

Η Λόλα δεν ονειρεύεται τη φυγή.
Ονειρεύεται να επιβιώσει.

Στο πλευρό της σε αυτόν τον αγώνα για την επιβίωση, ο Άρης — ο μεγάλος της έρωτας, ένας άντρας που κουβαλά τις πληγές και τα λάθη του παρελθόντος — κι ανάμεσά τους, ο σκοτεινός κόσμος της Τρούμπας, όπου οι αποφάσεις γράφονται με αίμα κι η αγάπη είναι τόσο επικίνδυνη όσο κι ένα μαχαίρι στο σκοτάδι.

Οι δύο ερωτευμένοι, ως άλλοι Όρφεας και Ευριδίκη, πασχίζουν να δραπετεύσουν από τον Άδη του υπόσκοσμου, στον οποίο έχουν εδώ και χρόνια βυθιστεί. Η νύχτα όμως δεν συγχωρεί!

Λόλα

Τη νύχτα, ο έρωτας φωτίζει για λίγο τα πρόσωπα.
Και μετά, πάλι σκοτάδι.

Συντελεστές

Διασκευή / Σκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης
Σκηνικά: Τίνα Τζόκα
Κοστούμια: Εύα Γουλάκου
Κίνηση: Άντι Τζούμα
Σχεδιασμός Φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Με τους: Έλλη Τρίγγου, Γιάννη Στάνκογλου, Γιώργο Γάλλο, Μαρίζα Τσάρη, Κώστα Ξυκομηνό, Τάσο Σωτηράκη, Κωνσταντίνο Σειραδάκη, Παναγιώτη Ιωακείμ σε ένα 20μελή θίασο.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων

Παρασκευή: 21.00
Σάββατο: 18.30 και 21.00
Κυριακή: 19.00

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι ισχύει για τη δωρεάν υγειονομική περίθαλψη στους ανασφάλιστους

Μόνο το 10% των ανεπιθύμητων παρενεργειών φαρμάκων δηλώνονται στον ΕΟΦ

S&P Global: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τον ελληνικό τομέα μεταποίησης

Νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για 50.000 θέσεις εργασίας ανέργων – Όλες οι λεπτομέρειες

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα ζώα και το αποτέλεσμα σε 25 δευτερόλεπτα;

Αυτό είναι το μόνο antivirus που αξίζει να εμπιστευτείς στο Linux – Και είναι δωρεάν
περισσότερα
19:21 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Κρατερός Κατσούλης για Κατερίνα Καραβάτου: «Έχουμε μία ισορροπημένη και ώριμη σχέση, το χρωστάμε στα παιδιά μας»

Ο Κρατερός Κατσούλης και η Κατερίνα Καραβάτου ήταν παντρεμένοι για 10 χρόνια και μαζί απέκτησα...
18:33 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Mικ Τζάγκερ: Στα Χανιά ο θρύλος της ροκ – Τι είπε για τους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης και τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Τα Χανιά επισκέφτηκε ο θρύλος της ροκ μουσικής και των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ, ο οποίος σ...
17:37 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Σταματίνα Τσιμτσιλή για την σύζυγο του Νότη Σφακιανάκη: «Την είχε πολύ ψηλά και μιλούσε με πολύ όμορφα λόγια και για εκείνη και τα παιδιά τους»

Πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό πως η Κίλι Σφακιανάκη, πέθανε σε ηλικία 62 ετών. Η πολυαγαπημ...
16:50 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου: «Πήγα να προσευχηθώ ζητώντας του κάτι…» – Η συγκινητική εξομολόγηση της παρουσιάστριας

Τον Ιούλιο, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε μέσα από δύο Instagram stories της, πως συνάντησε...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς