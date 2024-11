Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Αγνόησε επιδεικτικά υπαλλήλους ξενοδοχείου που του τραγουδούσαν – Έντονες αντιδράσεις στα social media – ΒΙΝΤΕΟ

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί από την αγενή συμπεριφορά του Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Ο δημοφιλής ηθοποιός βρέθηκε στο… μάτι του κυκλώνα, γιατί αγνόησε επιδεικτικά μια παραδοσιακή τελετή που του είχαν ετοιμάσει σε ξενοδοχείο στα Φίτζι.

Συγκεκριμένα, στις αρχές της εβδομάδας ο Ντι Κάπριο ήταν στο Νάντι, το κεντρικό νησί του συμπλέγματος των Φίτζι. Κατά την αποχώρησή του, οι άνθρωποι του ξενοδοχείου έκριναν ότι θα ήταν καλό για το κατευόδιο να του έχουν μια μικρή παραδοσιακή τελετή με ένα τοπικό παραδοσιακό τραγούδι.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο 50χρονος ηθοποιός φαίνεται – ντυμένος στα μαύρα – να περπατάει και να μιλά στο τηλέφωνο περνώντας από το λόμπι του ξενοδοχείου. Την ώρα που περνά μπροστά από τους συγκεντρωμένους ανθρώπους που τραγουδούν, ο «Λίο» δεν μπαίνει καν στον κόπο να σταματήσει, έστω και για τους τύπους.

Μάλιστα, δύο μάλλον υπάλληλοι του ξενοδοχείου χτυπούν παλαμάκια στον ρυθμό, με μειούμενη διάθεση καθώς συνειδητοποιούν ότι ο χολιγουντιανός αστέρας συνεχίζει να απομακρύνεται ασυγκίνητος.

Ο Ντι Κάπριο συνέχισε ατάραχος την πορεία του κάνοντας απλά ένα μικρό νεύμα, χωρίς να ξεκολλήσει το τηλέφωνο από το αυτί του. Παρά τις χειρονομίες των απλών ανθρώπων, ο μεγάλος σταρ δεν ασχολήθηκε ούτε για λίγα δευτερόλεπτα. Συνέχισε να περπατά, μπήκε στο βαν που τον περίμενε και έκλεισε πίσω του την πόρτα αφήνοντας τους οικοδεσπότες του στα… κρύα του λουτρού.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αντιδράσεις ήταν έντονες στα social media. «Ασεβής» και «καβαλημένος» ήταν οι πιο ήπιοι χαρακτηρισμοί που γράφτηκαν για εκείνον, με έναν χρήστη να το πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, ισχυριζόμενος ότι ο Ντι Κάπριο περνώντας υποκρίνεται ότι μιλάει στο κινητό του για να μην υποχρεωθεί να σταματήσει.

Βρέθηκε, πάντως, και κάποιος που υπερασπίστηκε τον ηθοποιό λέγοντας ότι ήταν εκεί για διακοπές και δεν ήθελε να τον ενοχλήσουν.

Πάντως, δεν έχει αποσαφηνιστεί ο λόγος για τον οποίο ο Ντι Κάπριο βρέθηκε στα νησιά Φίτζι, αν δηλαδή ήταν για επαγγελματικούς λόγους ή για ξεκούραση.

Leonardo Dicaprio has been called out for this ‘disrespectful’ act in Fiji pic.twitter.com/9tglfv831E

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 25, 2024