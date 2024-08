Αρραβωνιάζεται ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο; «Βγάζει» μάτι το δαχτυλίδι της 26χρονης Βιτόρια Σερέτι – ΦΩΤΟ

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ιταλία μαζί με την 26χρονη Βιτόρια Σερέτι. Το δαχτυλίδι, που παρατηρήθηκε στο χέρι της «φουντώνει» τις φήμες σχετικά με την πορεία της σχέσης τους.

Ο 49χρονος ηθοποιός και το 26χρονο μοντέλο με καταγωγή από την Ιταλία φαίνεται να περνάνε πολύ καλά μαζί. Οι δύο τους ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιώσει πως είναι ζευγάρι.

Στα νέα πλάνα από τις διακοπές τους, η Vittoria Ceretti φοράει στο δάχτυλο της ένα διαμαντένιο μονόπετρο σε σχήμα καρδιάς.

Αναπάντητο παραμένει για την ώρα, αν το κόσμημα αποτελεί δώρο του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και αν επισημοποιεί τη σχέση του με την Βιτόρια Σερέτι.

🎥 Leonardo DiCaprio and Vittoria Ceretti on the Amalfi Coast, Italy (July 29, 2024). pic.twitter.com/DfKgPv5CUU

— Leonardo DiCaprio Fan (@dicapriofans) July 30, 2024