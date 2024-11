Βασίλης Σπανούλης: «Νιώθω μεγάλη τιμή που βρίσκομαι στην Μονακό» – Τι είπε για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό – ΒΙΝΤΕΟ

Την πρώτη του συνέντευξη ως προπονητής της Μονακό παραχώρησε ο Βασίλης Σπανούλης, έπειτα από την συμφωνία του με την γαλλική ομάδα με την οποία επιστρέφει στον θεσμό της Eurolegaue, αυτή τη φορά ως κόουτς.

Μεταξύ άλλων, ο Σπανούλης εκδήλωσε την πίστη που έχει στη δουλειά του, ενώ μίλησε και για το ντεμπούτο του κόντρα στους πρωταθλητές Ευρώπης στο ΟΑΚΑ.

Αναφορικά με τα πρώτα του συναισθήματα κατά την άφιξή του στο Πριγκιπάτο, ο ομοσπονδιακός μας προπονητής είπε: «Είναι πολύ απολαυστικό και νιώθω μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ. Τα τελευταία χρόνια η Μονακό έχει κάνει μεγάλα βήματα προόδου στη Euroleague. Το βλέπω ως μεγάλη πρόκληση που δίνει σε μένα αλλά και στους παίκτες έξτρα κίνητρο για να δουλέψουμε σκληρά και να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε στο παρκέ».

Σε ερώτηση σχετικά με την επιστροφή του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, ο Βασίλης Σπανούλης δεν έκρυψε την χαρά, αλλά και την ανυπομονησία του να ξαναβρεθεί στα γήπεδα της Euroleague. «Μου έλειψε η Euroleague. Για μένα είναι το ίδιο είτε ως παίκτης ή ως προπονητής. Να ακούω το τραγούδι και να ανταγωνίζομαι κόντρα στους καλύτερους. Είναι κάτι πανέμορφο. Όλα έχουν να κάνουν με τον ανταγωνισμό. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε με τους καλύτερους και να μπορούμε να προσαρμοστούμε σωματικά και πνευματικά κόντρα στους καλύτερους», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, δήλωσε ότι θεωρούσε αναμενόμενο πως θα επέστρεφε κάποια στιγμή στην Euroleague από την ώρα που ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 2022. «Όταν ξεκινάς την καριέρα σου θες να βρεθείς στη Euroleague. Προσωπικά έκανα πολύ γρήγορα βήματα, ήξερα όμως ότι μια μέρα θα προπονήσω ομάδα της Euroleague. Δεν το λέω εγωιστικά. Είμαι ταπεινός, αλλά ξέρω τι μπορώ να κάνω στο μπάσκετ. Οι παίκτες πάντα είναι οι πρωταγωνιστές. Διάλεξα αυτήν την ομάδα επειδή πιστεύω στην προοπτική της και στους παίκτες της. Δεν έχουμε πολύ χρόνο να δουλέψουμε και να προετοιμαστούμε, όμως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο με τους παίκτες μέσω επικοινωνίας και βίντεο και να εξηγήσουμε τους ρόλους όλων επιθετικά και αμυντικά όπως ακριβώς τα θέλουμε».

